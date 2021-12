García: “Se está trabajando en la implementación del pase sanitario para asistir a lugares de actividades masivas

En el mensaje audiovisual que emite diariamente el Ministerio de Salud y Ambiente, Claudio García, titular de dicha cartera, se refirió a las novedades de la situación epidemiológica; al avance en el sistema de vacunación; y brindo información sobre la nueva cepa Ómicron.

En cuanto a la situación epidemiológica informó que durante la jornada de ayer se detectaron en la provincia de Santa Cruz, 3 nuevos casos de COVID positivos, 2 en Caleta Olivia y 1 en Puerto Deseado. “Lo que implica tener un acumulado de 12 personas contagiadas con COVID en nuestra provincia. Si bien todas las localidades de están en color verde están con riesgo epidemiológico bajo la pandemia todavía continúa y sigue teniendo presencia en prácticamente todas las localidades de la provincia de Santa Cruz cómo así también en todas las provincias de la República Argentina”, explicó.

En lo que respecta a los niveles de internación, comentó que actualmente hay un 40% de internación en sala general y un 31% de ocupación en camas COVID, sin pacientes internados a consecuencia de COVID en las unidades de terapia intensiva.

En lo que respecta al avance de la vacunación, expuso que Santa Cruz tiene un 63, 5% de nuestra población vacunada con el esquema completo y seguimos avanzando fuertemente en la vacunación de la segunda dosis. “Recordemos que diciembre se definió en COFESA como el mes de la segunda dosis, por acuerdo entre todos los ministros, buscando terminar los planes de vacunación de aquellos que han iniciado y que todavía no lo tienen culminado y también avanzando fuertemente todo lo que es la vacunación de nuestros adolescentes y de nuestros niños”, agregó.

Actualmente la provincia de Santa Cruz se encuentra en el proceso de vacunación con tercera dosis, donde los vacunatorios están aplicando a la comunidad sin ningún tipo de restricciones. “La posibilidad de acceder a la primera, como a la segundas, y a la tercera dosis la cual produce ese refuerzo para la inmunidad que es necesaria dado que para tener mejores niveles de inmunidad es necesario hacer este complemento. También está avanzando el proceso de vacunación de refuerzo al personal de salud que también requiere una nueva inoculación para tener un óptimo sistema de defensa y de inmunidad”, indicó.

Por otra parte, el ministro García expuso acerca de la nueva cepa de interés Ómicron, también denominada por la Organización Mundial de la Salud como cepa B1.1. 529, la cual fue rápidamente definida como de interés epidemiológico y de riesgo por las características de transmisibilidad y por tener un número importante de mutaciones que pueden, hacer de alguna manera, confundir al sistema inmunológico y que la inmunidad generada por la vacuna o por la propia enfermedad tal vez no pueda detectar la enfermedad. “Son distintas situaciones que hoy se vienen analizando a nivel de la ciencia mundial para determinar si efectivamente esta nueva cepa pueda llegar a tener problemas en las personas vacunadas. De hecho lo que si sabemos que aquellas personas que no están vacunadas tienen un alto riesgo no solo para la cepa Ómicron sino también para la cepa Delta la cual hoy predomina en la mayoría de las provincias de la República Argentina”, agregó

Asimismo, y en otro momento del mensaje habló respecto a las restricciones que se establecen en el mundo por la movilidad de las personas; indicando que Argentina tomó la determinación de no admitir o no permitir el ingreso de personas, buques o vuelos que vengan de la zona endémica de esta nueva cepa ya que existe riesgo de producir esta transmisión y generar nuevos brotes en nuestras en nuestra regiones. “Son conductas de tipo restrictiva que muchos de los países de Europa y también de América ya lo han determinado porque se sabe que una de las mejores maneras justamente de evitar la difusión de la enfermedad es evitar también el movimiento de las personas que pueden llegar a ser portadoras de llevar la enfermedad”, mencionó

En cuanto a las medidas de cuidados que tienen que realizarse la Argentina, sostuvo que a través del Ministerio de Salud de la Nación están trabajando en la implementación del pase sanitario el cual implica asistir a lugares donde se realizan actividades masivas con el esquema completo de vacunación para que “cuando hay eventos masivos o cuando hay posibilidades de reunir mucha gente en lugares cerrados, no haya difusión de la enfermedad o que si hay casos no tengan el efecto negativo que es el no estar vacunado e inmunizado para la enfermedad”.

Algo que deja la reunión con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación es que “la pandemia está presente y activar cada momento de nuestros días, no podemos hablar todavía una post pandemia, si podemos hablar de una disminución del riesgo, una disminución de los brotes, una mejora en la posibilidad de hacer prevención, pero todavía estamos enmarcados en la pandemia y por lo cual los protocolos y las medidas de cuidado, los aforos y todas las recomendaciones que nosotros permanentemente damos desde el Estado provincial las tenemos que seguir cumpliendo porque el riesgo existe”.

Para concluir, el Ministro hizo mención a la conmemoración del día del médico. Sobre lo cual, manifestó: “Desde el estado provincial queremos realizar la salutación a todas y a todos los profesionales médicos que con dedicación y con este gran compromiso social desde cada uno de los puntos de las provincias se encargan de esta gran responsabilidad que tenemos nosotros los médicos qué es la del cuidado de la salud del prójimo. Es un trabajo es una acción es una vocación y que requiere mucha empatía que requiere mucho compromiso social y que también está caracterizado por tener un nivel científico, un nivel académico muy elevado por qué es necesario, para que nosotros podamos tener a nuestra gente en el mejor estado de salud posible. Por eso en esta jornada queremos, desde este ministerio, saludar a todos los médicos. Sabemos que muchos tenemos que lamentar la pérdida de compañeros que durante la pandemia enfermaran gravemente o quedaron seculados o que fallecieron. Es el homenaje que hacemos a nuestros colegas que ya no están, el saludo también muy fraternal a todos los que actualmente están trabajando fuertemente por la salud de nuestros santacruceños. El saludo afectuoso a todos los colegas desde este ministerio de salud deseándole seguir trabajando fuertemente en este combate a la pandemia y en esta mejora continua que nosotros pretendemos del sistema de salud en nuestra provincia de la Argentina”.