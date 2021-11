Caro Negrette continúa cosechando medallas en el fisicoculturismo nacional e internacional

La atleta corporal de Caleta Olivia participó el pasado 21 de Noviembre en el Torneo Internacional Mr. Olympia realizado en la Capital Federal, donde logró cosechar dos medallas en las dos categorías en las que participó.

Carolina Sánchez Negrette había competido hace un mes atrás por primera vez en la ciudad de Trelew en un torneo nacional donde logró un primer puesto, y ahora fue por más a la Capital Federal para participar del renombrado torneo “Mr. Olympia”. “Se trata de un torneo internacional que se realiza por primera vez en Argentina, con participación de personas de todo el mundo en todas las categorías”, comentó en diálogo con Voces y Apuntes.

Sobre su performance en la competencia añadió: “Me fue muy bien, todavía no caigo y estoy muy asombrada. Fui con la intención de participar y cumplir mi sueño, no pensaba en estar al nivel de las otras participantes al ser un torneo internacional con chicas que se preparan únicamente para esto. Me pude traer una medalla de plata y una de bronce. Participé en una categoría para debutantes, donde pude salir segunda y traer la de plata. También en la categoría Bikini Open, competí con 13 participantes y salí tercera, logrando hacer podio en las tres categorías”, explicó.

Por último, la atleta de Caleta Olivia agradeció el apoyo recibido y manifestó que antes de fin de año buscará participar de otra competencia de fisicoculturismo a nivel nacional, aunque para eso necesita el apoyo de sponsors y pondrá a la venta una rifa con importantes premios para recaudar fondos.

Comentarios

comentar