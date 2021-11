Alicia participó en los festejos por el 60 aniversario de la Caja de Previsión Social

La gobernadora estuvo presente en el evento que tuvo lugar en el gimnasio 17 de octubre de Rio Gallegos. Compartió un momento con jubilados y jubiladas que asistieron al té bingo organizado por la Caja de Previsión Social junto a los centros locales. “La Caja no se toca”, subrayó la primera mandataria y remarcó el trabajo de organización que permitió recuperar el 24 de cada mes como fecha para el pago de jubilaciones y pensiones en Santa Cruz.

En el marco del 60 aniversario de la Caja de Previsión Social, la entidad organizó un te bingo para los jubilados y las jubiladas de la capital provincial en el que además de sorteos y premios se presentaron artistas locales.

El evento contó con el apoyo de Loterías para Acción Social y el Municipio de Río Gallegos.

Junto a la gobernadora, estuvo presente Jorge Ferreyra, ministro de Desarrollo Social; Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos; Silvia Bande, presidenta de la Caja de Previsión Social, Claudia Picuntureo, secretaria de Coordinación del Municipio; Viviana Carabajal, vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social; Marcos Tabacco, vocal por el ejecutivo de la CPS; Oscar Coñuecar, secretario adjunto del SOEM; Alejandra Retamozo, prosecretaria de la Cámara de Diputados de la provincia; Raúl Meló, subsecretario de Abordaje Territorial Integral del MDS;

Andrea Casanova, subsecretaria de Coordinación de Emergencias del MDS;

Mario Otin, subsecretario de Coordinación de Resolución de Conflictos.

Alicia celebró el momento de reencuentro con los jubilados y las jubiladas de Santa Cruz y refirió a la difícil situación que debió atravesar la provincia al inicio de su primera gestión como Gobernadora.

«Quiero pedirles disculpas porque en los tiempos más duros que nos tocó gestionar, no pudimos pagar en tiempo y forma las jubilaciones”, remarcó Alicia, a la vez que señaló: “Si hay alguien que ha sufrido junto a ustedes he sido yo. Nos habían cerrado los fondos, no los teníamos”.

La primera mandataria remarcó que superar esta difícil situación fue posible “porque estábamos convencidos que gracias al orden y organización lo íbamos a sacar adelante”.

En esa ocasión, “aprovecharon para decir que íbamos a entregar nuestra Caja, a quién podría ocurrírsele tal cosa, si la hemos defendido con uñas y dientes”, remarcó la gobernadora.

“Hoy poder devolverles algunos beneficios, volver a pagar los 24 de cada mes y cualificar la Caja, es algo que les debía. La Caja no se toca”, añadió.

Finalmente, agradeció “por la paciencia, por el acompañamiento, por no bajar los brazos: a los santacruceños y las santacruceñas los abrazo con el corazón”.

“En estos 60 años, a continuar trabajando por la Caja que queremos”, concluyó.