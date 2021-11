Llugdar: “Es muy importante acompañar el proceso que va a revalidar nuestra conducción”

Con esas palabras, el Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, puso en valor la participación que deben tener las elecciones en la Institución este viernes 26 de noviembre en las tres provincias: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Fue en la tarde de este jueves, en el cruce de las rutas 3 y 26 en Comodoro Rivadavia, donde José Dante Llugdar y la Lista Celeste y Blanca de la Agrupación Patagonia Austral, junto al Gremio Hermano de Base de Petroleros Privados chubutense, conducido por su par, Jorge ‘Loma’ Ávila, cerraron campaña electoral en forma conjunta ante una multitud de Trabajadores y Trabajadoras que colmaron la rotonda que es ícono de la actividad hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge, donde ambos se postulan a una nueva reelección, con lista única.

Junto a él estuvieron presentes el Secretario Adjunto, Luis Villegas; el Secretario Gremial, José Uribe; el Secretario Administrativo, Carlos Díaz; el Secretario de Acción Social, Elvio Pena; el Secretario de Actas, Prensa y Propaganda, David Klappenbach; el Tesorero, Daniel Mancuello; el Protesorero, Cristian Nieva y los Vocales Javier Araneda y Bernabé Araujo.

Asimismo, acompañaron los Revisores de Cuentas Gloria Barrionuevo, Nelson Bravo, y José Mesa; el Cuerpo de Delegados de la Institución; el referente de la Agrupación Patagonia Austral Argentina, Ignacio Vidal, además del Equipo de las Trabajadoras Jerárquicas y quienes integran la Lista que competirá este viernes en las elecciones.

Mensaje

“Quiero agradecer a la gente de la provincia de Santa Cruz que vino a acompañar en este acto, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, también a la gente de Río Gallegos, la de Río Grande en Tierra del Fuego que también se acercó, como la de Sarmiento aquí en Chubut, y por supuesto a la gente de Comodoro Rivadavia”, dijo el líder sindicalista en el comienzo de su discurso.

Y agregó que “mañana (por este viernes) si bien es cierto que habrá lista única, es importante que cada uno de nosotros acompañemos este proceso, porque realmente van a revalidar la conducción tanto mía como la de Jorge Ávila y ese es el compromiso en el cual nosotros necesitamos el acompañamiento de cada uno de ustedes en este evento tan importante”.

“Tenemos muchas cosas para hablar con Jorge. Ya transcurrieron prácticamente doce años de que tengo la responsabilidad de conducir está Institución, donde pasamos por distintas etapas: buenas, regulares y también las otras que de esas no me acuerdo, pero sí me acuerdo del presente en el cual hoy podemos decir que tenemos un Gobierno nacional que nos acompaña con actividad, con Trabajo; y decirle a la gente de San Antonio que no la hemos abandonado ni la vamos a abandona, como jamás lo hicimos. Eso es una realidad”, enfatizó.

Llugdar remarcó que desde el momento que tuvo la oportunidad de acompañarlo a Ávila en la inauguración del importante Gimnasio que tiene Petroleros Privados en el Kilómetro 5 comodorense, “también es bueno decir que nosotros aquí en la provincia del Chubut, como en la provincia de Santa Cruz marcamos un camino que primero es el del Trabajo, de la confianza que hay entre los compañeros y la hermandad entre Trabajadores de Base y de los Jerárquicos”.

“Con él (por Ávila) marcamos el rumbo, no hay lugar para otra cosa. Nosotros no somos enemigos, somos compañeros, somos hermanos. Por eso vamos por otra reelección”, cerró Llugdar, ante el aplauso de la multitud en la calurosa tarde comodorense y rodeado de las Comisiones Directivas de ambas Instituciones.

Acompañamiento

Por su parte Ávila pronunció un discurso en el que agradeció el coraje del os Trabajadores para salir adelante pese a la pandemia, en la búsqueda de dignidad laboral para volver a la situación anterior, sin olvidarse de las peleas que vienen y de la futura Ley de Promoción de Inversiones del sector, apuntando al compromiso que tienen las operadoras para cumplir con las garantías laborales.

“Acudimos al llamado que ellos mismos firmaron, por eso en enero iremos por la recomposición salarial que los Petroleros merecemos, y va de la mano de los Supervisores, Jefes de Campo, Jefes de Equipo que son los Jerárquicos. De todo esto no puede olvidarse tampoco el poder político, por eso vamos a ir a golpear todas las puertas que hagan falta”, determinó.

Comentarios

comentar