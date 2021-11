Roxana Reyes: «Hay que ser jugadora de toda la cancha»

Luego del proceso electoral, que la diera como ganadora en la provincia de Santa Cruz, la Diputada Roxana Reyes visitó los estudios de Voces y Apuntes.

«No solamente hay que recorrer, sino también agradecer el trabajo que han hecho los santacruceños y santacruceñas en éstas últimas elecciones. Nos ha tocado enfrentar dos aparatos muy fuertes que son el del Frente de Todos con todo el gobierno provincial y municipal, y el otro aparato que es el de SER Unidos con un sindicato muy fuerte. Al lado de eso, tenemos muchos vecinos y vecinas no solamente de partidos políticos afines sino también socialismo, gente independiente que se ha sumado, justicialismo que han acompañado y nos han fiscalizado. Fuimos a agradecer, a festejar porque los resultados son para festejar», comenzó diciendo Reyes.

«Cumplimos en ésta etapa que es la de representar a muchos vecinos de Santa Cruz, imaginense en Puerto Deseado donde el intendente era el candidato cabeza de lista y nosotros ganamos en esa ciudad, donde los vecinos estaban muy contentos con nuestra victoria», continuó la diputada.

«Hay que ser jugadora de toda la cancha. Si me incorporo en política, es porque quiero transformar mi provincia, estoy convencida que hay que hacer una transformación profunda, cultural y muy importante que le cambie la vida a las futuras generaciones. Allí me van a encontrar, jugando en toda la cancha. Tengo la vocación de transformar Santa Cruz y voy a estar en el lugar que me corresponde estar, según también lo que mi frente electoral, mi partido y el ciudadano, me disponga. Los liderazgos lo da la gente», manifestaba.

«He hecho el planteo de la apertura de fronteras con Chile, se lo presenté al Ministro de Salud de la provincia y otras autoridades provinciales. Han salido noticias periodísticas que se estarían reuniendo en abril para charlar esta posibilidad, la verdad que creo que no es tan compleja cuando ya en otros lugares del país, que están en la misma fase que nosotros, ya están abiertas. Caso Mendoza, Neuquén o incluso en los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, se está pidiendo el PCR negativo o una dosis de la vacuna por lo menos», hacía incapié.

