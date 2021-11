Quiroga: “Un modelo de industria que genere oportunidades»

El vicegobernador de Santa Cruz participó este domingo de la inauguración de la sede administrativa de la mutual minera, “AMUTMIN”, en Puerto San Julián, donde destacó la tarea mancomunada entre la provincia, el municipio, el gremio y las empresas para el desarrollo de la industria y la comunidad.

De la mano del gremio AOMA, hoy se inauguró la sede administrativa de la mutual y mañana se realizará el corte de cinta de la obra del Centro Cultural, ambos ubicados en la ciudad de Puerto San Julián.

Eugenio Quiroga participó de la ceremonia, y durante su discurso reflexionó sobre la interrelación virtuosa entre “la dirigencia política, la empresarial, sindical para el desarrollo conjunto y armónico de Puerto San Julián”.

En este contexto, le dedicó unas palabras al intendente de Cambiemos, Daniel Gardonio, valorando que “esto pueda suceder sin importar el espacio político del cual provengas sino que se pueda trabajar con un solo objetivo, que es mejorarle la calidad de vida a la gente”.

Asimismo, sostuvo que la tarea de Javier Castro al frente del gremio minero logró trascender a la comunidad mediterránea y que su tarea es un engranaje fundamental “en los esfuerzos de la provincia para que la minería floreciera como una industria con mucho futuro en Santa Cruz”.

Dijo que “permanentemente recibo mensajes y solicitudes de personas que quieren ingresar a la minería porque hoy es sinónimo de desarrollo, no solo en términos de industria sino en esto que siempre decimos con Alicia (Kirchner) que es lo realmente importante, poner a la persona y la familia en el centro de toda política pública”.

Luego hizo un paralelismo con la importancia que tiene la actividad petrolera en el norte provincial y de cómo las industrias generan también sentido de pertenencia.

“San Julián con la minería está construyendo un sentido de localía y eso se nota cuando se realiza la feria minera y hay empresas multinacionales que quieren tener su lugar acá. Es generar respeto por el lugar donde vivimos, y en definitiva, esa también es una forma de defender nuestros derechos”, concluyó, no sin antes instar a avanzar en “un modelo de industria que genere oportunidades y acompañe con formación porque si no esta ley 70/30 que tanto defendemos para nuestra gente no se va a poder cumplir nunca”.

Comentarios

comentar