Mariela Macanek, productora de seguros, visitó los estudios de Voces y Apuntes

Una de las productora de seguros de nuestra ciudad, Mariela Macanek, visitó el programa Voces y Apuntes brindando una detallada charla sobre los beneficios y composiciones de cada uno de los trámites propios de la compañía, tales como seguros, franquicias y titularidad registral.

«La póliza es un contrato entre dos partes, entre el poseedor y la compañía. Toda póliza tiene un único número que identifica hacia el interior de la organización, es como un DNI que cada uno tiene y eso figura en la póliza y en el carnet que se debe tener para circular los autmovilistas», comenzaba diciendo Macanek.

«Dentro de la póliza van los datos de la persona. Nombre, apellido, DNI, CUITs, situación frente al IVA, mail, etc. Y también los datos del automotor, van a encontrar en la misma el dominio, el número de motor, el número de chásis, el color, el modelo y además, el valor de suma asegurada. Es decir, a cuánto se está tomando ese automotor», continuaba.

«SORC significa Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil. Es el seguro básico que muchas veces la gente pide para presentar en tránsito, y no dimensionan los beneficios que trae. El seguro tiene la finalidad de proteger el patrimonio de quien lo contrata», se refería respecto a la consulta.

«Si soy titular de mi automotor, es oponible a terceros. Puedo ponerlo en garantía para un crédito personal, voy a tener la cédula a mi nombre, no va a tener vencimiento. Si yo no lo transfiero en caso de venderlo, me quedan todas las cargas de la responsabilidad civil del automotor. Puede ser algo simple como una multa, o que te secuestren la cédula por estar fuera de vigencia, o algo más grave como un accidente. Por ende, cuando vendés el auto, dejas de asegurar ese automotor y perdés la cobertura del seguro, por eso es importante la titularidad», manifestaba.

