El Municipio confirmó que la distribución de agua al barrio 150 Viviendas está garantizada

A raíz de la información falaz que surgió en la jornada, la Comuna dio a conocer que el reparto de agua en el sector 150 viviendas se brinda con normalidad.

Debido al reclamo que se realizó esta tarde al pie de El Gorosito, el cual fue impulsado por un grupo minúsculo de vecinos y que no representan al resto de los residentes de allí, la subsecretaría de Relaciones Institucionales se refirió al respecto.

Esta subsecretaría, encargada de regular el abastecimiento del servicio, solo en algunos puntos de la ciudad que precisan de esta asistencia, aclaró que tal acusación no tiene asidero, ya que la distribución se desarrolla de forma habitual.

El barrio en cuestión se encuentra recibiendo debidamente el suministro a través de camiones de agua que el Municipio de Caleta Olivia pone a disposición de los vecinos gratuitamente, para garantizar el servicio esencial.

Ante este panorama, se informó que además dependen del ritmo de distribución que la empresa Servicios Públicos ofrece y de la apertura o cierre de los cargaderos, punto donde inicia el proceso de abastecimiento. En este sentido, se agregó que se reparten 2000 litros de agua por domicilio, bajo un cronograma en el que se ponen todos los esfuerzos necesarios para garantizar el estricto cumplimiento del mismo.

Con esta afirmación, se rectifica los datos inexactos, publicados en el portal de noticas “El Caletense”, después de dialogar con los manifestantes.

Posteriormente a dicha protesta, la referente de esta subsecretaría dialogó con algunos habitantes de la zona oeste de la ciudad, quienes le expusieron que no perciben ningún inconveniente en la recepción del vital elemento.

