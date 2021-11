García: “Está en los objetivos para el presente mes comenzar la vacunación de refuerzo a aquellos profesionales de la salud”

En el inicio del reporte del Ministerio de Salud y Ambiente, el ministro de Salud, Claudio García, se refirió a las novedades de la situación epidemiológicas y el avance en el sistema de vacunación, destacó que no hubo detección de nuevos casos, sin embargo, la provincia continúa con 15 casos activos acumulados.

Cepa Delta

El ministro informó que hace unas semanas en la localidad de Puerto Santa Cruz, Río Turbio se detectaron casos de variante Delta y actualmente durante la jornada de ayer se recibió la notificación de la existencia de un probable caso de cepa Delta en la localidad de las Heras. En ese sentido, comentó que se aplicará la nueva metodología desde las áreas de salud pública: “es una prueba de PCR específica para cepa delta, la cual no solo nos da la situación de que trata un caso positivo en la enfermedad, sino que también nos da la probabilidad de que esta cepa detectada sea o no sea de la cepa de interés, principalmente cepa delta”.

“Si bien es un estudio que se viene aplicando como método de screening, la definitoria sobre que efectivamente sea o no sea cepa delta va a estar relacionada a los estudios que se realicen en el instituto Malbrán, donde se hace la secuenciación y oficia de prueba confirmatoria” finalizó.

En este contexto, señaló que estos 3 casos de la cepa fueron “contagios foráneos”, es decir, realizados fuera de la provincia. “Al haber estado o haber circulado por una región, como lo es Provincia de Buenos Aires que tiene circulación comunitaria del virus, se produjo el contagio e ingresaron a la provincia sin sintomatología, pero luego la desarrollaron”.

Si bien estos casos ingresaron en la provincia en el “periodo de ventana”, García destacó que fueron casos “con muy buen nivel de alerta”, ya que desde el momento que detectaron los síntomas realizaron todos los pasos a seguir; el aislamiento preventivo, la consulta al sistema de salud para proceder a realizarse las acciones epidemiológicas necesarias. El ministro igualmente marco que estos 3 casos, fueron de personas vacunadas por lo cual el riesgo de padecer enfermedades graves es menor.

Vacunación

En cuanto a la vacunación, informó que ya se encuentra vacunados un 52% de la problación de niños y adolescentes, un 77% de las personas vacunables recibieron al menos la primera dosis y el 56% se encuentran con el esquema completo. Si bien la provincia ha avanzado en sentido de vacunación, con la aparición de estas cepas de interés que pueden llegar a generar un mayor riesgo epidemiológico, como también la situación de la circulación comunitaria en varias provincias de la argentina hace que se analicen nuevas metodologías para optimizar la protección de la salud de la población

En este contexto, menciona que se está evaluando la posibilidad de implementar la dosis de refuerzo o tercera dosis en la segunda quincena del mes de noviembre a personas que tienen inmunocompromiso y personas mayores de 70 años.

“También está en los objetivos para el presente mes comenzar la vacunación de refuerzo a aquellos profesionales de la salud que tengan atención directa a personas con covid, principalmente para establecer este mecanismo de inmunidad reforzada a quienes, en el caso de existir un brote, un aumento en el número de casos o aumento de las internaciones en las áreas críticas o de clínica médica, se encuentren con la inmunidad totalmente fortalecida para que no sean afectados” destacó.

Por último, recordó a la población que continúe con las medidas de prevención: barbijo, distanciamiento, ventilación y el lavado de manos frecuente. “De esta manera los brotes en la Provincia de Santa Cruz no vuelvan a aparecer, si bien el número de casos que tenemos es bajo y el índice epidemiológico nos da que todas las localidades están en verde, eso no significa que no significa que no pueda haber un recrudecimiento de la enfermedad y la vacuna por un lado como las medidas de cuidado son las que nos van a tener protegidos en contra de la pandemia”.

