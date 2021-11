Votó Alberto Fernández: «lo más importante es que el pueblo se exprese, y a la noche escucharemos lo que ha dicho»

El Presidente emitió su voto en la mesa 69 de la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero.

El presidente Alberto Fernández votó en las elecciones legislativas generales de este domingo, en las que se renovarán 127 bancas de diputados nacionales y 24 senadores.

Tras dejar el sobre en la urna, el Presidente saludó con el puño a las autoridades de mesa. “Lo más importante es que el pueblo se exprese con todas sus convicciones y a la noche escucharemos lo que ha dicho”, declaró el mandatario en un breve intercambio con la prensa junto a Yáñez.

“Mañana es lunes y la Argentina continúa, y hay que seguir trabajando para construir lo que falta”, afirmó.

Aunque el mandatario intentó no tocar temas políticos por cuestiones de la veda electoral, sostuvo que el oficialismo está abierto al diálogo con las coaliciones opositoras: “Siempre tuvimos el diálogo abierto no somos nosotros los que no queremos el diálogo”.

