Roxana Reyes de Cambia Santa Cruz fue la candidata más votada en la provincia

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, Cambia Santa Cruz se quedó con la elección provincial con un porcentaje del 35,2%. SER Santa Cruz creció en la capital provincial para alcanzar el 28,27% de los votos, mientras que el Frente de Todos quedó en tercer lugar con el 27,53%.

Pasadas las 21 horas se conocieron los resultados de la elección en la provincia de Santa Cruz. Como ocurrió en casi todo el país, el escrutinio fue sencillo. Santa Cruz tiene ya el 99,54% de las mesas escrutadas. Los resultados son los siguientes.

1 – Cambia Santa Cruz (Roxana Reyes) – 35,06% (renueva banca)

2 – SER Santa Cruz (Claudio Vidal) – 28,27% (asume banca)

3 – Frente de Todos (Gustavo ‘Kaky’ González) – 27,57% (renueva banca)

4 – Frente de Izquierda (Nicolás Gutiérrez) – 7,05% (no asume)

5 – Nuevo MÁS (Jesús Mariano) – 2,08% (no asume)

DECLARACIONES

Tras conocerse los resultados, Roxana Reyes expresó: “Este es un gran paso porque comienza aquí el camino al 2023, un camino a una provincia distinta, un camino a una provincia con más desarrollo y oportunidades”, sostuvo Reyes.

“Hoy dimos el primer paso para construir un nuevo modelo de provincia. Estos resultados son un grito de esperanza de quienes todavía creemos que no está todo perdido. Estoy inmensamente agradecida a quienes confían en nosotros, a quienes apuestan a la esperanza y a quienes se animan a decir BASTA”, fueron las primeras palabras de la flamante Diputada tras conocerse los primeros resultados de las generales.

“Estamos acá porque así no se puede seguir más. Cada uno de estos votos representa el deseo de todos los santacruceños que dicen basta. Basta de vivir en una provincia sin servicios básicos, basta de vivir en una provincia donde no se invierte para recuperar el trabajo, basta de un Gobierno que nos pisotea, basta de que nuestros hijos pierdan días de clases y no tengan escuelas en condiciones, basta de un sistema de salud diezmado, basta de una provincia sin desarrollo, basta”, exclamó.

“Acá empieza la transición. Esto no termina hoy. Tenemos que iniciar el camino de recuperación para el 2023. Quiero agradecer a todos los santacruceños que fueron a votar y a todos los fiscales que cuidaron cada uno de los votos en todas las localidades. Infinitas gracias”, finalizó.

Comentarios

comentar