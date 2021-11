«Más Precios Cuidados”: Autoridades provinciales se reunieron con gerentes de cadenas de supermercados

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y sus autoridades, convocó una reunión con gerentes de las cadenas de supermercados locales en el marco del programa nacional. Durante el encuentro, se avanzó en las acciones para garantizar el grado de cumplimiento respecto a “Más Precios Cuidados”.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; junto al secretario de Comercio, Leandro Fadul; y la directora Provincial de Consumo, Fany Díaz, mantuvo un encuentro con los gerentes de Carrefour, Javier Laveccia; de La Anónima, Marcos López Delpero; y de Diarco, Fabián Quero y Marcos Céspedes, en el marco del programa “Más Precios Cuidados”.

Al respecto, Fadul detalló: “Nosotros ya habíamos tenido una reunión previa a las acciones territoriales de relevamiento que hicimos en conjunto con la Secretaría de Estado de Dispositivos Territoriales y todas las áreas de Gobierno que nos acompañaron a los efectos de relevar el estado de situación inicial, respecto a esta ampliación de productos de lo que conocíamos como ‘Precios Cuidados’”.

En esa reunión previa, describió, “nos habían adelantado más o menos un número de cuantos productos del total de la nómina de 1068 productos comercializan y, después en función a lo que presentaron en carácter de declaración jurada, varía según el tamaño de sucursal dependiendo la cadena de supermercados”.

En esta oportunidad, las autoridades provinciales convocaron a las tres cadenas de supermercados. “Lo que queremos hacer ahora es solicitarles a las cadenas, y sus responsables, acciones tendientes a elevar ese grado de cumplimiento de manera tal que podamos perseguir el objetivo del Estado y de todos los niveles del Estado que asumieron el compromiso respecto a esta nueva medida que lo que pretende es proteger el poder adquisitivo de las personas sobre productos de alimentación e higiene personal”, marcó Fadul. El objetivo “es pedirles a ellos que tomen todas las acciones necesarias para garantizar el mayor grado de cumplimiento”.

Acorde a lo relevado, indicó el secretario de Comercio, “el estado de situación inicial respecto al cumplimiento ronda entre el 50 % y 60 % dependiendo la cadena de supermercado y es un promedio entre las tres”.

Fadul indicó, asimismo: “Nosotros vamos a buscar el cumplimiento lo más cercano al 100 % posible, teniendo en cuenta que es una medida que se pone de cara a la sociedad intentando proteger ese poder adquisitivo en una etapa de alza del consumo y que suele impactar en una escalada de los precios y que, principalmente, en estos productos esenciales se pretende que baje la incidencia dentro de lo que es la capacidad de compra de las personas”.

En relación al porcentaje de cumplimiento inicial, el secretario marcó que “es un promedio de los tres ejes que fuimos relevando: relevamos existencia, es decir, si está o no el producto, si coincide o no el precio y si tiene o no cartelería, esto es una parte importante porque tiene que ver con la parte promocional de estos precios y que la gente pueda acceder con transparencia y claridad a los mismos”.

Fadul remarcó que “hay que ajustar en los tres ejes, tenemos que tener en cuenta que el eje de existencia es el que tenemos que trabajar más finamente respecto a las declaraciones juradas por cada sucursal y también respecto de la capacidad de abastecimiento que tengan en función a los mayoristas distribuidores”. Sostuvo que esto último “todavía siguen en negociaciones con la Secretaria de Comercio Interior y que estamos a la espera de un buen acuerdo y que permita que la mayoría de los productos estén en góndola”.

En tanto, recordó que el relevamiento se realizó durante la semana pasada en Río Gallegos y Caleta Olivia y que los inspectores están permanentemente controlando en territorio en los distintos municipios.

“Es importante que los consumidores conozcan la aplicación de Precios Cuidados que permiten tomar el rol de controlador para cotejar precios en góndolas con el precio de la medida, escanear el código de barra y poder canalizar algún reclamo o incumplimiento que pueda detectar a través de la aplicación”, detalló.

Por último, Fadul resaltó que “se encuentran abiertas las vías de comunicación con la Dirección de Defensa al Consumidor a nivel provincial y con las delegaciones en los municipios”.

La aplicación disponible se llama Precios Cuidados Argentina.