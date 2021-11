Emiliano Espinoza ganó un Martín Fierro con su programa deportivo

El periodista deportivo oriundo de Caleta Olivia recibió ayer el máximo galardón que se entrega en la TV Argentina. “Tres Arriba” es el primer programa matutino de TNT Sports, conducido por Diego Della Sala, junto a sus co-conductores Emiliano Espinoza y Florencia Maignon. Dicho programa ganó en la terna “Noticiero Deportivo” de los Martín Fierro.

“Estoy un poco sorprendido por toda la gente de Caleta que me ha saludado y también a mi mamá”, explicó el periodista en comunicación con ‘La Mañana en Patagonia’. “Fue algo impensado, ya estábamos contentos por la nominación y esto de haber ganado, que es el segundo de TNT Sports, una señal nueva”.

Emiliano Espinoza forjó su carrera en la Capital Federal, aunque es nacido en nuestra ciudad. “Nací en Caleta Olivia, cursé mis estudios allá, hice la secundaria en el EICO, y una vez que terminé en el 95’ ya me vine a Buenos Aires y me quedé acá. Trabajé 15 años en el Grupo Clarín, primero como productor, y después me tocó ya estar delante de cámara, siempre en el ámbito del deporte. Después pasé a TNT Sports en febrero del 2018”, comentó.

“Fue una noche increíble, para mí y para todo el grupo de trabajo”, expresó el periodista.

