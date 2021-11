Ricci: «en esta elección está la posibilidad de decir basta»

La diputada provincial Nadia Ricci participó del conversatorio que se realizó este fin de semana en Perito Moreno para charlar con los vecinos y militantes que se acercaron en búsqueda de una alternativa para que Santa Cruz salga adelante.

Estuvieron presentes en el encuentro, además, la candidata a diputada nacional Roxana Reyes, Omar Fernández, María Belén Tapia y Matías Treppo.

“Esta elección es muy importante porque estamos tendiendo un puente y una gran oportunidad para comenzar un nuevo camino en la provincia. En esta elección se juega una alternativa para los que nos representan, para dejar atrás esta provincia que nos entristece y comenzar a construir algo distinto”, sostuvo en su alocución Ricci.

La Diputada resaltó la importancia de la participación ciudadana en estos encuentros: “Escucharnos, entendernos y proyectar la provincia que queremos. Así vamos a dar los pasos que tenemos que dar para salir adelante”.

“Esta responsabilidad no es solo de quienes estamos representando a los santacruceños, es también de todos los ciudadanos. Cada uno tiene la responsabilidad de acompañar el cambio. Necesitamos el compromiso de todos. Estamos peor que nunca. Hoy recorrer la provincia entristece. Venimos de Lago Posadas y hay obras que se inauguraron varias veces y que no funcionan, familias que tienen un pequeño emprendimiento y no tienen un Estado que acompañe su desarrollo. También tienen todas las posibilidades para explotar el turismo y no está sucediendo”, remarcó Ricci; quien también mencionó que “en Perito tenemos desarrollo minero y hay barrios enteros que viven sin gas, sin luz, sin cloacas”.

Asimismo, hizo énfasis de la necesidad de decir basta, y sostuvo que la única manera de cambiar es votando algo distinto. “Acompañamos esta lista que encabezan ROXANA REYES Y LEO ROQUEL porque estamos convencidos de que esta es la única manera de poder transitar el camino Y dejar de lado una provincia que no nos está dando respuestas. Todo lo que nos hace falta a los santacruceños le está sobrando a algunos en sus bolsillos”, finalizó Ricci.

Comentarios

comentar