Gustavo «Kaky» González: “Somos los únicos que tenemos respuestas concretas para los santacruceños y santacruceñas”

El candidato a diputado Nacional diferenció la propuesta del Frente de Todos de la del resto de los candidatos que buscan una banca en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Sostuvo que a la realidad se la transforma con “herramientas claras y conociendo el territorio” y no desde la tranquilidad de un despacho en Buenos Aires. “El que quiera estar cómodo que se quede en el living de su casa”, manifestó.

“No soy de esos políticos que tienen grandes posibilidades y eligen quedarse detrás de un escritorio”, declaró ‘Kaky González desde Caleta Olivia, donde se encuentra realizando una de las últimas paradas antes de la veda electoral previa a las elecciones generales de medio término. “Soy de esos compañeros que les gusta caminar. No van a verme solo en tiempos electorales. Puedo asegurar que, si el pueblo nos da su voto de confianza, después del 10 de diciembre me van a seguir viendo en todas las comunidades”, remarcó.

“Las realidades las vamos a cambiar, sí, pero desde la política, con herramientas bien claras y conociendo el territorio”, prosiguió el deseadense. “Para eso hay que trabajar duro, con criterio, honestidad y empatía. Y eso es algo que no podemos decir de la oposición cuyos legisladores han demostrado que tienen de todo menos solidaridad para con el pueblo que los puso en el Congreso”; dijo aludiendo a los representantes de Juntos por el Cambio que hoy tiene a Roxana Reyes buscando repetir su banca. “Han demostrado únicamente que les gusta la comodidad y no vuelven a pisar la provincia para conocer la realidad que viven los santacruceños. Solo lo hacen cada cuatro años en tiempos de elecciones”. “Esto no debe ser así. El que quiera estar cómodo que se quede en el living de su casa”, sentenció.

Por otro lado, volvió a criticar con dureza la estrategia opositora de provincializar una elección que, a su juicio, requiere de una visión más amplia, estratégica y profunda. “No tienen ninguna propuesta para solucionar los problemas estructurales de los que hablan. Nosotros somos los únicos que tenemos respuestas concretas para los santacruceños y santacruceñas”, enfatizó.

“Nosotros le decimos ‘sí’ al progreso; ‘sí’ a la elaboración de herramientas serias; ‘sí’ a una recuperación progresiva y colectiva que ponga a los argentinos de nuevo en el camino del desarrollo que iniciaron Néstor y Cristina y que buscamos volver a transitar en 2019”; resaltó González.

“La oposición, por el contrario, es un ‘NO’ constante y con mayúsculas que busca barrer con todo sin importar qué le suceda al pueblo en el camino. Esa visión no podemos permitirla, no debemos volver atrás”, reflexionó. “¿Cómo pueden hablar de cambiar el futuro de los argentinos si quieren arrasar con todo; acabar con todos los programas que buscan beneficios para el pueblo? Es una locura”.

“Estoy abocado a esta campaña para poder llegar a la Cámara de Diputados y así debatir y plantear qué es lo que queremos para Santa Cruz”, afirmó ‘Kaky’. “Hay que cumplir el rol de diputado y también garantizarle los recursos a los que están en la parte ejecutiva; que es lo que no ha sucedido en años anteriores cuando legisladores de nuestra provincia votaron en contra del presupuesto para Santa Cruz”, añadió en referencia a Roxana Reyes. “La oposición que hoy tenemos en el ámbito provincial no está pensando en cómo cambiarle la calidad de vida a todos los vecinos. En las urnas los santacruceños y santacruceñas debemos impedir que vuelvan a cumplir el papel nefasto que tuvieron en el pasado”.

