Roxana Reyes visitó el programa Voces y Apuntes

La candidata a diputada por el partido «Cambia Santa Cruz» Roxana Reyes, visitó el estudio de Frecuencia Patagonia y dialogó con el programa Voces y Apuntes.

«Nosotros no somos un equipo que se mueve con aparatos estatales o grandes estructuras. Nos manejamos cerca, manteniendo contacto con los vecinos. A mi me gusta llegar al interior y escuchar cada necesidad, porque cada localidad es distinta, cada situación es distinta. Son distintas vulnerabilidades, la gente está muy necesitada de ser escuchada», comenzaba diciendo Reyes.

«Me reuní dos veces con la Gobernadora durante el 2020. La primera reunión se la pedí yo para acercarle propuestas y darle mi mirada, esa reunión prometía ser el puntapié de un diálogo político que luego se truncó, porque la Gobernadora no acepta críticas, señalamientos ni posturas diferentes. Tuvimos varias diferencias lo que hizo que ella no compartiera mi mirada, tampoco compartía mi mirada de lo que pasaba en las escuelas, cuando le señalaba que no estaban brindándole a los chicos la solución a los problemas de conectividad», continuaba la candidata.

Si querés escuchar la nota completa, hacé click en el video:

