Mirá el primer póster oficial de Spider-Man: No Way Home

En él se nos muestran nuevos vistazos de Sandman, Electro, Doctor Octopus y el Duende Verde con el traje y el planeador de la versión interpretada por Willem Dafoe en la primera trilogía de Spider-Man.

El viernes a la noche, después de que se empezaran a difundir fotos de colectivos de Australia ploteados con el póster de Spider-Man: No Way Home, empezaron los rumores de que Sony Pictures iba a dar un nuevo vistazo sobre la próxima película del arácnido el domingo por la noche… y así fue.

De esta forma, el póster se suma al trailer (y a los miles de rumores, posibles spoilers y especulaciones que revolvieron los y las fans en redes sociales) y confirma poco de lo que ya se esperaba para este film.

go ahead, zoom in on those details 👀

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021