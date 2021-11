Alicia se reunió con las titulares de las áreas productivas de Santa Cruz

Esta tarde, la gobernadora Alicia Kirchner, acompañada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, se reunió con las mujeres titulares de las áreas productivas de las localidades de Santa Cruz. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Cartera de Producción del Gobierno Provincial.

Diversos fueron los temas que se abordaron en la reunión que convocó a las principales referentes del sector productivo de la provincia. En ese marco, la Gobernadora destacó la importancia de visibilizar el rol y la participación en las áreas productivas de provincia. “Hace unos años atrás esta participación en la producción, cámaras, empresas, no existía. Muchas veces se dice que no hay mujeres en estos roles cuando nos piden ocupar lugares de representación. Entonces lo importante es empoderar y visibilizar. Santa Cruz es tierra y tiempo de oportunidades, y este es el tiempo. Me encantaría que desde su lugar encendamos una llama que permita lograr derechos, desarrollo, inclusión. Ustedes deben iniciar un proyecto de transformación”, consideró.

Por su parte, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, resaltó: “Trabajar para visibilizar y fortalecer la incorporación de mujeres a las actividades productivas es uno de los objetivos de nuestra gestión, y el desafío es abrir camino para empoderar a más mujeres en ocupar cargos vinculados al sistema productivo”.

Durante el encuentro, se realizó una presentación que incluyó porcentajes de mujeres empleadas en las actividades productivas de Santa Cruz, y se trabajó en la articulación de una agenda conjunta definiendo líneas a para comenzar a trabajar a corto plazo.

Además, las mujeres referentes de sus áreas, plantearon la necesidad de la puesta en marcha de líneas de financiamiento para emprendimientos conducidos y encabezados por mujeres, y que cuenten con estrategias de perspectiva de género.

“Desde el Gobierno de Santa Cruz entendemos a la perspectiva de género de manera transversal, por ello buscamos aristas para que las mujeres tengan el apoyo del Estado para concretar sus proyectos, como también fomentar a aquellas empresas que son lideradas por mujeres; por lo tanto vemos con muy buenos ojos esta iniciativa de entrelazamiento con los municipios que son parte de la decisión política de modificar los porcentajes en las áreas productivas”, expresó Silvina Córdoba.

Participaron del encuentro la secretaria de Derechos Humanos a cargo de la subsecretaría de las mujeres, Nadia Astrada; Moira Lanesan Sancho, secretaria de Comercio e Industria de Río Gallegos; Tania Sasso, secretaria de Producción de Caleta Olivia; Karen Ávila, subsecretaria de Producción de Los Antiguos; Laura María Luz Fracasso, secretaria de Desarrollo y Promoción de Puerto San Julián; Silvana Ojeda, directora de Programación y Proyección de Puerto San Julián; Andrea Rojas, subsecretaria de Cultura, Educación y Turismo; Romina Romero, directora de Turismo y Natalia Andrada subsecretaria de Administración y Fiscalización general de Río Turbio; Andrea Navedo, secretaria de Desarrollo Turístico y Productivo de Los Antiguos; y por el ministerio de la Producción, la administradora del Puerto de Puerto Deseado, Patricia Figueroa; la subsecretaria de Coordinación Pesquera, Lucrecia Bravo; la subsecretaria de Minería, Mercedes Arguello; la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Gabriela Ardenghi; la directora provincial de Turismo, Lorena Priotti; la directora provincial de Gestión de Proyectos, Anahí Saldivia ; la directora de aeropuertos Mónica Catrihuala; y la directora provincial de Asesoría Técnica, Nina Bocchetto Becerra.