Gustavo «Kaky» González: “La diputada Reyes representa intereses que parecen diferentes a los del pueblo de Santa Cruz”

Desde Gobernador Gregores, donde mantuvo diversas reuniones y encabezó un acto militante, el candidato del Frente de Todos para diputado Nacional se refirió a la candidata de Juntos por el Cambio. También hizo referencia a las actividades productivas de la provincia, la importancia de su desarrollo y desestimó hablar del escenario político para el 2023. “Aunque algunos ajenos se hagan los rulos pensando de acá a dos años nosotros no podemos darnos ese lujo, la gente necesita que se trabaje con esfuerzo y seriedad”.

Tras pasar por Lago Posadas para llevar la propuesta federal y colectiva del Frente de Todos a los vecinos de esa comisión de fomento, Gustavo ‘Kaky’ González siguió transitando las rutas santacruceñas; esta vez con destino a Gobernador Gregores. Allí, junto a su compañero de lista Claudio ‘Tele’ Barría; el intendente Héctor Vidal y otras autoridades locales; visitó a vecinos y asociaciones para luego terminar la jornada en compañía de la militancia en ‘El Jardín de la Provincia’.

“Uno de nuestros grandes objetivos es que Santa Cruz vuelva a ser competitiva, porque solo de esa manera podremos avanzar hacia una provincia con fuerte actividad productiva y comprometida en todos los ámbitos”, declaró González desde Gregores. “Es por eso que insisto con las ventajas comparativas que nos permitan competir con el centro del país. Es prioritario en nuestra agenda luchar para recuperarlas”. “Esto va a ayudar a potenciar las empresas que tenemos en nuestra zona y generar empleo”; analizó.

“La diversidad económica que tiene nuestra provincia no la debe tener ninguna otra. Me refiero a la pesca, al petróleo, el gas, la energía en general, la ganadería, minería. Tenemos que profundizar en eso que en definitiva es lo que marcará nuestro desarrollo”, insistió ‘Kaky’. “De la organización es de donde salen las mejores ideas y los mejores proyectos. Si uno no pelea por los sueños colectivos y mira para otro lado buscando alternativas individualistas, no llega a ningún lado”.

Siguiendo sobre el tema productivo en la provincia, lo que genera y los problemas que presenta, González se refirió a la mano de obra santacruceña en la actividad minera, una de las grandes preocupaciones de la población. Al respecto, reconoció que “hay cosas que revisar y ajustar en su funcionamiento”. “Hoy tenemos que tener cierto amor propio y cuidar lo nuestro con oportunidades para los santacruceños y santacruceñas”.

Sin embargo, agregó que esto “no es algo que solo pasa en la minería, también pasa en el petróleo, aunque algunos elijan hacerse los desentendidos o mirar para otro lado”. “Nosotros no miramos para otro lado. Hay mucha gente que viene de otras provincias a ocupar lugares que tenemos que tener como santacruceños y santacruceñas”, afirmó.

La oposición también tuvo espacio dentro de las declaraciones que González realizó desde Gobernador Gregores, en particular la diputada Roxana Reyes, representante del grupo político del ex presidente Mauricio Macri, dirigente responsable entre otras cosas del endeudamiento histórico del país con el FMI y una crisis generalizada que sigue golpeando a los argentinos hasta el día de hoy. “Con Reyes las diferencias nacen de los distintos pensamientos que tenemos con la diputada que representa intereses que parecen diferentes a los del pueblo de Santa Cruz”.

“No hay que olvidarse que quien hoy se muestra como la dueña de las soluciones a los problemas de la provincia tuvo un gobierno de su color político durante cuatro años y no hizo absolutamente nada para mejorar la calidad de vida de los santacruceños y santacruceñas. Nos perjudicaron a todos”, aseveró el intendente deseadense que, a propósito, se pronunció sobre el reciente paso de la diputada por la localidad costera de la que él es intendente. “Hoy visita Puerto Deseado y se preocupa por los problemas de una comunidad a la que ignoró siempre. Y lo digo con conocimiento de causa desde mi rol de intendente porque nunca me llamó para saber cómo estaban los vecinos y vecinas”.

“Si nunca se dignó a contactar a un simple jefe comunal para conocer los problemas de una localidad, ¿Cómo podemos pretender que trabaje para el conjunto de la provincia de Santa Cruz? Ni siquiera tenemos que imaginar un escenario posible, lo único que tenemos que hacer es revisar cómo ha ido en contra de toda la provincia durante sus primeros cuatro años de diputada avalando, a veces con sus silencios y a veces con sus palabras, los destratos que el nefasto Gobierno de Mauricio Macri tuvo para con nuestra Santa Cruz” ; sentenció.

“Quien se terminó perjudicando es el pueblo”, enfatizó el candidato del Frente. “Hubo infinidad de cosas que sucedieron en contra de Santa Cruz y que son producto del macrismo. Se judicializó toda la obra pública; se sacaron los reembolsos por puertos patagónicos. De un día para el otro nos encontramos con que no teníamos más los Adelantos del Tesoro Nacional y que, a su vez, nos descontaban todos los meses 370 millones de pesos de los adelantos anteriores. ¿Cómo no íbamos a tener dificultades con los trabajadores?”, dijo sobre una situación que, de acuerdo a su parecer, se fue acomodando gracias a la gobernadora Alicia Kirchner y el esfuerzo de su equipo de trabajo.

Por otro lado, acerca del escenario que puede presentarse desde este punto a dos años, ‘Kaky’ desestimó cualquier tipo de análisis apresurado ya que, a su juicio, también es “imprudente”. “Si la gente me acompaña empezaremos en diciembre con una labor legislativa bien activa para poder traer la mayor cantidad de cosas para nuestra provincia. Creo que el 2023 está lejos. Aunque algunos ajenos se hagan los rulos pensando de acá a dos años nosotros no podemos darnos ese lujo; la gente necesita que se trabaje con esfuerzo y seriedad”.

