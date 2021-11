El dirigente del Partido Obrero Miguel del Plá despidió con sentidas palabras al periodista Eugenio Millán

A través de unas sentidas palabras, el referente del Partido Obrero en la provincia de Santa Cruz recordó y despidió al periodista Eugenio Millán fallecido hace unos días.

«Conocí a Eugenio hace muchos años en una FM de Truncado y no me pareció entonces que tuviera una posición política tan definida. Luego vino el 2007 y «El ojo del amo” donde en el Canal 2 de aquellos tiempos se calumniaba a las movilizaciones, luego triunfantes y en especial a la ADOSAC y a la izquierda. Me sentí entonces un enemigo irreconciliable».

«Pero la vida nos dio revancha y en su paso por la radio pública y durante su intento de instalar una FM en el centro de la ciudad, establecimos un vínculo».

«Oficialista histórico de un kirchnerismo duro, tuvo un gesto de amplitud como pocos y nos invitó a ocupar un espacio en su radio FM, donde emitimos durante casi un año un programa diario llamado «Política Obrera», en el que todas las tardes “despellejábamos” al gobierno».

«En setiembre, me hizo una entrevista en la radio provincial, (Eugenio era la excepción en esa querida LU 14 que debería ser la casa de todos y desde mediados de los 90 ya no lo es) y comentó que nunca le fallaba cuando pautábamos notas. La vez siguiente no le cumplí, estaba en ruta y no lo pude atender. Se quejó y tenía razón. Fue nuestro último contacto».

«En estos días suponía verlo y actualizar nuestro debate de siempre, pero esta triste noticia no lo hizo posible».

«Vaya un sentido abrazo a sus familiares algunos de los cuales conocí y aprecio sinceramente».

Miguel Del Plá

