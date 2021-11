Gustavo «Kaky» González: “La oposición viene nuevamente a arrasar con todo”

Desde Perito Moreno, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de Santa Cruz, Gustavo «Kaky» González, se pronunció sobre temas como el escenario opositor, la deuda con el FMI y la labor legislativa. Además, realizó diversas actividades que incluyeron entrevistas en distintos medios, encuentros con vecinos, instituciones y reuniones con autoridades; entre ellas una con el jefe comunal Mauro Casarini en la que se acordó la concreción de una reunión post elecciones con miras a reactivar la obra del gasoducto para la zona de Perito Moreno y Los Antiguos.

“Estuve hablando con el intendente y estamos programando una reunión pasadas las elecciones para poder tener un encuentro con el secretario de Energía y empezar a retomar el gasoducto para la zona de Perito Moreno y Los Antiguos”, contó ‘Kaky’ González desde Perito Moreno, destino en el que recaló tras haber pasado por Las Heras y Pico Truncado en los últimos días. Desde allí, opinó de temas variados relacionados a la actualidad del país y cómo afectan a los santacruceños y santacruceñas, como por ejemplo la deuda que se contrajo en el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hoy el sector de los trabajadores está padeciendo una situación muy compleja en relación a la inflación que es producto del endeudamiento de 44 mil millones de dólares que el gobierno anterior adquirió con el FMI”; analizó González. “Cada dólar que tenés que pagar se traduce en menos inversiones que nos llegan a las provincias”, por lo que consideró de vital importancia “llegar a un acuerdo”, que es lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández. “Hay que hacerlo para que las inversiones puedan seguir llegando”.

El candidato siguió poniendo la lupa sobre las consecuencias del endeudamiento histórico con el que el gobierno de ‘Cambiemos’ signó el futuro de la Argentina; particularmente el destino de esos fondos. “Todos sabemos que fue una fuga de capitales, porque si ese endeudamiento que se tomó era para potenciar nuestra economía, la obra pública, las PYMES y fomentar distintos programas; es evidente que no sucedió absolutamente nada de eso durante los 4 años del macrismo”, remarcó. “Lo peor es que hoy quieren volver a aparecer diciendo que tienen soluciones para acomodar el país cuando son ellos los que nos pusieron en la situación actual”.

Para ‘Kaky’ la oposición solo piensa en tomar más deuda. “Es el pensamiento que ellos tienen. No piensan en el conjunto de los habitantes de nuestro territorio. Nosotros tuvimos dos consecuencias de arrastre que nos trajeron a la situación que estamos atravesando. Una es la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri y la otra es esta pandemia que nadie estaba preparado para manejar, ni siquiera los llamados países del primer mundo”. Y recordó: “Acá hubo una campaña anti-vacuna, se dijeron barbaridades desde la oposición. Esas campañas anti-cuarentena y anti-vacuna son cosas que no pueden volver a suceder”.

De acuerdo al jefe comunal de Puerto Deseado, tampoco se puede pasar por alto el accionar de la oposición a nivel nacional luego de los resultados que se dieron en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Pasadas las PASO, el senador Martín Losteau estaba presentando un proyecto de ley en el Senado para dar de baja las indemnizaciones. Esto demuestra lo que vengo diciendo desde hace tiempo: Nuevamente vienen a arrasar con todo”, dijo con preocupación.

“Por eso digo que como pueblo no debemos darles la oportunidad de refundarse para tomar nuevamente el gobierno nacional en 2023, porque justamente esta elección para ellos es un trampolín para el 2023”. En la misma línea, reconoció: “Nos tenemos que hacer cargo de los problemas que tenemos. Pero hay que decir que tampoco hemos tenido una oposición que haya trabajado en propuestas o alternativas para ayudar. Siempre han estado en la vereda de enfrente para meter palos en la rueda. No es que no se han puesto a disposición de un gobierno, no se pusieron a disposición de la gente”.

“De ahora en adelante la proyección es otra respecto a lo que se viene a nivel provincial, transitamos el camino a una recuperación”, manifestó González que también puso el foco en un aspecto del accionar de la oposición en torno a este tema en particular. “Sin embargo, es evidente que es ahí a donde la oposición apunta para confundir al electorado, porque ese trabajo de recuperación no lo va a hacer un diputado o una diputada, eso lo va a hacer el ejecutivo municipal de la mano del provincial y con el apoyo de Nación. La labor del legislador nacional es defender los presupuestos que nos tocan como provincia; lograr que las grandes obras que se proyectan para las comunidades se vean respaldadas en un presupuesto”.

En ese sentido, el candidato del Frente señaló la postura que toman los candidatos opositores a la hora de pronunciarse sobre los problemas del pueblo santacruceño. “Hoy los escuchamos hablando como si ellos fueran a ponerse un overol y arreglar una escuela. Eso no va a suceder. Y nosotros nos preguntamos, ¿Cómo podrán legislar por el pueblo si dicen estar en contra del Gobierno Provincial que lo representa y con el que tienen que trabajar codo a codo? ¿Qué posibilidades de trabajo mancomunado y en favor de los santacruceños existe en ese escenario de confrontación que proponen?”; enfatizó.

“Para que tengamos recursos para cubrir las necesidades que existen hoy necesitamos un presupuesto nacional donde se vea que hay fondos para educación, para salud, para infraestructura”; resaltó González sobre algo que, de acuerdo a su postura, solo se logrará trabajando con predisposición, en bloque y con manos en la Cámara Baja que velen por los intereses de los santacruceños.

