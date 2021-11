Buny Gramajo contó cómo fue lo ocurrido con Julián Carrizo

El movilero de FM Vanguardia relató los hechos sucedidos con el Secretario General del SOEMCO en el día de ayer. Tras la agresión, Gramajo realizó la denuncia en la comisaría.

Ayer, en horas de la mañana, el periodista y movilero Buny Gramajo se acercó al SOEMCO para intentar hablar con Julián Carrizo. “Cuando él llega, yo estaba la haciendo la previa y me bajo del auto para ir a hablar con él, y ya tenía cara de malo. Siguió caminando mientras yo le preguntaba, ya llegando a la puerta de ingreso del SOEMCO, se da vuelta, me empuja y me tira un manotazo. No me imaginé que iba a hacer algo así, cuando le vi la cara supuse que me podía tirar una trompada”. El movilero indicó que no Julián no llegó a pegarle, y que de su parte, en todo momento puso a disposición el micrófono para que el Secretario General pueda expresarse.

“Fui a la Comisaría Segunda e hice la denuncia. Me parece que una persona como Julián Carrizo, no debe tener estas actitudes violentas. Estuvo muy mal, puedo entender que haya tenido un día malo, pero no se justifica con nada la violencia. Estas practicas deben dejar de existir. Quedó todo en manos de la Justicia y esto seguirá su curso”, explicó.

