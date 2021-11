Ricci: “Elegimos entre el pasado que nos dejó estancados y el cambio”

Para la diputada Provincial Nadia Ricci, Santa Cruz volverá a apostar por el futuro y la esperanza en las elecciones. La Legisladora provincial dijo que este 14 de noviembre “la elección se debate entre el pasado, que gobierna y no da respuestas, y la construcción de un nuevo modelo para la provincia.”

Ricci cuestionó las declaraciones de los candidatos del Frente de Todos y apoyó a Roxana Reyes y los candidatos de CAMBIA SANTA CRUZ.

“Son ellos los que no hicieron nada en los 30 años que estuvieron en el poder. La situación de Santa Cruz es crítica porque al Frente de Todos nunca le importó gobernar para el pueblo. No hicieron nada para mejorar la salud, la educación y el trabajo que son los pilares para una provincia mejor”, sostuvo Ricci, quien agregó que “la vida que queremos no puede ir separada de la vida que tenemos, que es absoluta responsabilidad de tantos años de kirchnerismo”.

La Legisladora remarcó que una vez más el oficialismo busca instalar como estrategia de campaña el echarle la culpa a los otros y no hacerse cargo de sus actos. “Ellos gobiernan lejos de los barrios y lejos de los vecinos por eso no dan respuestas a las necesidades del pueblo de santacruceño.»

Ricci dijo que en las PASO se abrió un camino de esperanza para poder vivir mejor en la provincia: «Santa Cruz elige el cambio porque se cansó de las mentiras y le dice BASTA a los mismos que se robaron nuestro presente y nos condenan a esta crisis permanente”.

“Es momento de que el oficialismo reconozca sus errores y el costo que los santacruceños estamos pagando. Hoy se presentan como desconectados de la realidad, como si fueran algo nuevo; pero como lo que viene a cambiar el presente. Tuvieron muchos años para hacerlo y no lo hicieron. Los vecinos saben muy bien las necesidades que tienen y por eso apoyaron a una transformación genuina”, finalizó Ricci.

Comentarios

comentar