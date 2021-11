Paula González: “es gratuito que pongan a toda una ciudad a reírse del cuerpo de una persona”

La Presidenta del Directorio de Urbano SE, habló con Voces y Apuntes tras la violencia sufrida a raíz de un meme y el posterior descargo que hizo en las redes sociales. “Aún en la política hay algunos límites que se tienen con los varones y no con las mujeres”, añadió.

“La semana pasada me hace una nota un medio, publicando una foto mía. A raíz de esto sale el comentario de mal gusto de una persona. Ayer en la mañana me llega una captura de un meme, haciendo alusión al tamaño de mis tetas, con un dicho que se usaba cuando nosotros éramos chicos, mucha gente joven incluso no logró entender el meme”, comenzó relatando Paula González en diálogo con Voces y Apuntes.

“Hay mucha gente que me conoce y sabe que me puedo reír de eso, he sido todo lo desprejuiciada en vida. Pero a partir de ahí se va construyendo un registro de violencia. Los comentarios, son todavía más violentos que el mismo meme”, añadió la Presidenta de Urbano. “He podido construir el afecto por mi propio cuerpo que es un cuerpo disidente. A pesar de eso soy una persona, y tengo dos hijos, familiares, amigos y gente que me quiere. Este hecho de violencia puede afectar a toda esta gente. Es gratuito que pongan a toda una ciudad a reírse del cuerpo de una persona. No se reían del cuerpo de cualquiera. Se ríen del cuerpo de una mujer. Probablemente sea algo que tenga que ver con la política, pero ¿alguna vez se vio un meme ridiculizando el cuerpo de algún dirigente? Eso no sucede, aún en la política hay algunos limites que se tienen con los varones y no con las mujeres”, reflexionó.

Además, realizó una mención al video que subió en las redes sociales haciendo un descargo de lo sucedido y se volvió viral. “Fue poner mi corazón en la mano”, dijo. Explicó que lo hizo porque “hay que ponerle un limite a la agresión. Sentía que si no salía a ponerle un limite a la cosa, naturalizábamos esto de que se rieran de mis tetas y está permitido. Lo que pasó, fue que hubo una condena colectiva a este hecho. Una ciudad dijo ‘esto no está bueno’. La forma de frenar esto, es no compartiendo estas cosas, tomando conciencia de que no está bueno”, cerró.

