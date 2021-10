Roquel en Caleta: «en noviembre votamos por una nueva provincia»

Mientras recorre la provincia y presenta sus propuestas para las nuevas elecciones en reuniones con vecinos Leo Roquel remarcó que en todos los barrios los vecinos reclaman respuestas a sus problemas que llevan años postergados: «Estamos hartos de las mismas propuestas para los viejos problemas.»

El candidato a diputado Leo Roquel estuvo recorriendo Caleta Olivia, reuniéndose con los vecinos para llevarle sus propuestas: “En noviembre la gente va a votar por una nueva provincia”.

Roquel dijo que a los vecinos lo que menos le importan son las chicanas y las peleas entre candidatos, y que solo quieren de una vez por todas estar mejor. “La gente está cansada de la falta de educación; está cansada de ir a un hospital y no poder atenderse; está cansada de que sus hijos se tengan que ir de la provincia porque no consiguen trabajo; de que no haya oportunidades para nadie; de que no se fomenten más espacios destinados a la cultura y la educación”, sentenció.

El candidato radical insistió en que lo que necesitan los santacruceños es compromiso y propuestas serias para mejorar la provincia: “Los santacruceños estamos pasando por un momento muy complicado, y eso es lo que votaron en las urnas en las PASO. Necesitamos terminar con la falta de gestión porque es urgente dar paso a una provincia mejor, que incluya a todos los santacruceños y que los haga sentirse orgullosos de formar parte de este nuevo comienzo”, dijo.

Roquel aprovechó su paso por la ciudad de El Gorosito para presentar sus propuestas e ideas para salir adelante. Mencionó que hay algunas que son prioritarias y tienen que ver más que nada con el acceso a la salud y la educación y generar más oportunidades laborales.

“Es importante que este 14 de noviembre todos vayamos a votar. Como lo hicimos antes, pensando en que se puede cambiar, en que todas nuestras ideas y sueños se pueden materializar para cambiar a cada una de las localidades y la provincia”, finalizó.

