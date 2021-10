Eugenio Quiroga: “El objetivo tiene que ser siempre mejorar la sociedad”

Así lo indicó el Vicegobernador durante el cierre del Parlamento Juvenil del Mercosur que se desarrolló en el recinto de la Cámara del Pueblo. Participó la Presidenta del Consejo Provincial de Educación María Cecilia Velázquez, Mateo Brunetti delegado nacional del Parlamento Juvenil y Sofía Jaremchuk Delegada Nacional Santa Cruz para el Parlamento Juvenil.

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Coordinación de Estudiantes a través de Antonella Bórquez, realizó la instancia provincial del Parlamento Juvenil del MERCOSUR 2021 que comenzó el pasado 27 de octubre y hoy finalizó bajo modalidad mixta en el recinto de la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo estuvo representado por el Vicegobernador Eugenio Quiroga, mediante modalidad virtual, la Prosecretaria Alejandra Retamozo y el Secretario General Pablo Noguera.

La sesión inició con el izamiento de la Bandera nacional y se entonaron las estrofas del Himno Nacional, a continuación se tomó asistencia a los y las estudiantes de secundarios que participan y procedieron a la lectura de un documento elaborado durante los días previos a la deliberación y posteriormente fue votado afirmativamente.

A continuación se tomó asistencia a los y las estudiantes jóvenes y adultos y nuevamente se procedió a la lectura del documento realizado durante los días de trabajo previos y fue votado afirmativamente.

En esta nueva sesión del Parlamento Juvenil participaron más de 100 estudiantes y docentes de las localidades de Caleta Olivia, Comandante Luis Piedrabuena, El Calafate, Gobernador Gregores, Jaramillo, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Río Gallegos y Río Turbio quienes consensuaron dos documentos y los votaron en el recinto. Además definieron a 25 representantes estudiantiles de nivel secundario y 13 de la modalidad Jóvenes y Adultos.

El Vicegobernador Eugenio Quiroga felicitó a la Presidenta del CPE María Cecilia Velázquez, a los organizadores del evento y a los integrantes de la Mesa de gestión quienes asesoran a los parlamentarios en todo lo que necesitan.

“El trabajo legislativo muchas veces pasa desapercibido, en los medios, en las calles y es un elemento vital para cambiar la realidad y eso es lo que hicieron ustedes a hacer acá con un tema tan importante como lo es la educación, base fundamental para el crecimiento de cualquier comunidad”, comenzó diciendo el Vicegobernador Eugenio Quiroga durante el cierre del Parlamento.

Más adelante hizo hincapié en que “la educación sea el disparador para hablar de otros temas, para lograr un cambio real” porque “muchas veces habrán escuchado que ustedes van a ser los líderes del futuro y eso es cierto, ya sea en el sector público o el privado, pero para ello hace falta compromiso, empatía y mucho trabajo en equipo”.

“Esos son los valores que tenía en mente el Ex Presidente Néstor Kirchner cuando propuso este espacio para todo el Mercosur, y más allá de que algunos de ustedes puedan tener una ideología diferente, lo que tienen que aprender de él, es que el objetivo último, tiene que ser siempre mejorar la sociedad”, manifestó el titular del Poder Legislativo.

De esta manera, Quiroga ponderó la apertura de la Cámara para los estudiantes “porque es la cámara del pueblo, y ese pueblo va a ser el que esté orgulloso cuando nos vayan a representar a nivel nacional y regional, así que sigan inquietos, trabajando y participando, hagan ‘quilombo’ si es necesario, porque mientras sigan así, la Provincia y la República tienen futuro”.

Por su parte María Cecilia Velázquez titular del Consejo Provincial de Educación destacó el último discurso que dio el Presidente Néstor Carlos Kirchner porque “nos dio un mandato maravilloso que es que amemos muchísimo a esta tierra, esta Provincia y nos dijo que tenemos que cuidar el futuro de nuestros pibes y nuestras pibas; nosotros tenemos una responsabilidad inmensa de cumplir ese legado y generar las condiciones para que ustedes vayan tomando la posta como nuevas generaciones y tengan el desafío de contener los sueños, las realizaciones de las nuevas generaciones. Santa Cruz depende de lo que ustedes hagan hoy y mañana por eso es fundamental que se hagan de la palabra concretamente para transformar nuestra Santa Cruz”.

Más adelante señaló “desde el lugar que me toca que es la educación, trabajamos todos los días para que ustedes –los y las alumnas- estén en el centro de los procesos de aprendizaje. Estamos realizando con dos cohortes, hay más de 1200 docentes capacitados en la Universidad de Buenos Aires en una línea innovadora sobre la Educación Sexual Integral, tenemos que lograr que eso se traslade en prácticas concretas en las escuelas. Generamos la primera tecnicatura para docentes vinculada a todos los desafíos del cuidado del medio ambiente, y así hemos abordado casi todos los ejes que han planteado” y agregó “nosotros tenemos que concretar que todo lo que hemos hecho en formación, se convierta en práctica cotidiana en las escuelas. La educación necesita de todos sus actores, no es patrimonio de los docentes, sino que es una política pública en la que ustedes son muy importantes al igual que sus familias”.

Parlamento

El Parlamento Juvenil, es un programa del Sector Educativo del MERCOSUR que comienza en el año 2009 con la participación de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Argentina. Aborda seis ejes temáticos acordados internacionalmente a partir de los cuales los y las jóvenes reflexionan, argumentan y debaten: Participación Ciudadana, Inclusión Educativa, Jóvenes y Trabajo, Género, Derechos Humanos, Integración Latinoamericana. En nuestro país, a partir del 2018 se sumó el eje Educación Sexual Integral y en el año 2020 el de Comunicación y Medios.

El objetivo principal es generar espacios de participación para que los jóvenes intercambien, dialoguen y discutan entre ellos temas que tienen una profunda vinculación con sus vidas presentes y futuras y con ideas acerca de “la escuela secundaria que desean”.

Comentarios

comentar