El Municipio refuerza medidas de seguridad en Petrunco

A raíz del último incendio que se produjo en las últimas horas en el Vertedero Municipal, la Secretaría de Servicios comunicó que analizarán la posibilidad de colocar personal de seguridad.

Recordemos, que en dicho sector este tipo de siniestros viene manifestándose hace varios años y luego del reordenamiento del Vaciadero se había logrado controlarlos, hasta estos últimos 10 días, donde la zona se vio afectada nuevamente por estos hechos.

Al respecto, el secretario del área, Rubén Contreras, explicó que el incendio se inició a las 3 am, justamente en el momento donde no se encuentran personas en el sector.

“El fuego se generó donde se colocan los últimos residuos que se transportan. Es lamentable, porque hace mucho tiempo que no sucedía esto. Luego de las investigaciones sabremos si fue intencional”, detalló.

Sobre las medidas implementadas, en primera instancia aseveró que se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Tercera para iniciar con la investigación.

“Igualmente, vamos a pedirle al personal policial que realice recorridos en el horario de la madrugada que es donde suelen suceder estos siniestros. Asimismo, convocaremos a empleados municipales de seguridad”, sostuvo.

También, comento que el fuego se logró sofocar gracias a la utilización de tres camiones cisterna y máquinas, pertenecientes al patrimonio municipal.

“De igual forma fue una tarea bastante sencilla, ya que el predio se encuentra ordenado, sin basura acumulada. Durante el día siempre se tapa todo y no creemos que se generan otros incendios accidentales de gran magnitud, como ocurría años anteriores”, señaló.

