Puerto Deseado: Quiroga acompañó la inauguración de dos obras clave y entrega de viviendas

Este martes, la comunidad portuaria entregó viviendas a empleados municipales, inauguró una planta de procesamiento de centolla con una inversión de capitales rusos y la tan anhelada planta de tratamiento de residuos domiciliarios.

El lunes, Eugenio Quiroga había participado de la inauguración de la Zona Franca Comercial de Río Gallegos, y acordó con la gobernadora Alicia Kirchner su viaje a Puerto Deseado.

Junto al candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Gustavo “Kaky” González, el vicegobernador participó de la entrega de viviendas a trabajadores de la administración municipal. En su discurso, Quiroga destacó que los beneficiarios “son jóvenes, padres y madres que tienen expectativas y hoy cumplen el sueño de la casa propia. Estas llaves les permiten soñar con un futuro pero son el presente de una política pública como es el acceso a la vivienda”.

Durante la jornada, el vicegobernador de Santa Cruz también estuvo en el acto de inauguración de la planta de procesamiento de centolla, llevada adelante por una empresa de capitales rusos que invirtió dos millones de dólares.

“Es un trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y la nación generando los incentivos. Si bien los recursos son de todos los santacruceños, nosotros decimos que la forma que tienen de participar de los beneficios de su extracción es siendo parte de la cadena de valor que se genera a partir de estas inversiones”, destacó.

En este punto, Quiroga se refirió al cambio que se dio durante el gobierno de Alicia Kirchner, quien logró que las empresas que operan en Puerto Deseado, no solo usufructúen de los recursos de forma responsable, sino que además tengan “la obligación de operar en tierra, generando empleo a partir del procesamiento de la materia prima”.

En el caso de la planta inaugurada hoy, la misma ya cuenta con treinta empleados y empleadas de la localidad.

“Nuestro gobierno, nuestra forma de pensar y hacer política es con la gente siendo parte activa. Esto significa que el objetivo es siempre el mismo: que las comunidades estén mejor, eso hace a una provincia pujante”, indicó luego.

Por otro lado, el titular del Poder Legislativo también acompañó a Puerto Deseado en la apertura de su planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

“Estas son grandes peleas que fueron dando los distintos municipios en una época que ustedes saben que no teníamos ningún apoyo del gobierno nacional. La cuestión ambiental no es un tema que viene solo a resolver una problemática actual con la basura, sino que así como hoy seria impensado hablar de una sociedad que no contemple la perspectiva de género, tampoco va a ser posible un desarrollo que no tenga en cuenta el cuidado del ambiente. Es un tema que nuestros hijos, las futuras generaciones nos están demandando hoy”, reflexionó.

