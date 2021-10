Patagonia Free: Gran convocatoria en el evento de arte urbano

Con la presencia de artistas regionales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Las Heras y Pico Trucado, se realizó en el anfiteatro de la Costanera local esta competencia de danza, grafitti y canto. Esta tarde, los caletenses disfrutaron de una entretenida tarde en familia.

Patagonia Free es una iniciativa de la Subsecretaría de Juventud junto a Karlita Unquen que conoce a los chicos y chicas que se dedican al arte urbano: Hip Hop, Trap, FreeStyle y Breack dando cuenta de una manifestación evidente de cultura que está presente en Caleta Olivia. Al respecto, la secretaria de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sandra Díaz mencionó: “Tanto desde el área de Cultura y Juventud es una actividad que no habíamos podido trabajar por consecuencia de la pandemia y hoy poder hacerlo nos pone muy contentos”.

La funcionaria, además ponderó la inauguración del Centro de Residentes «Patria Grande» de la colectividad Boliviana, “Me pareció una buena iniciativa llevada adelante por la Secretaría de Coordinación General a través de la subsecretaría de Relaciones Institucionales y nuestra secretaría. No solamente trabajamos para inaugurar el Centro de Residentes, sino también para mostrar a través de las danzas ambas culturas, apreciando el intercambio cultural. Allí, pudimos compartir una conversación muy interesante con el vicecónsul Gonzálo Quenallata Cori. Fue una buena velada, y se vivió como la antesala al Día de la Diversidad Cultural”.

Por otra parte, Díaz invitó a la comunidad a participar de la propuesta “Cantata a la Patagonia”, fecha que celebra a la Región este 11 de octubre.

“Mañana haremos esta iniciativa en el Paseo Cultural “Juan Rodolfo Martinovic” que pertenece al escritor local, Jorge Mesaín. Le cantaremos a Hugo Giménez Agüero, a Héctor Raúl Oses a partir de las 20 horas. Estarán presentes artistas locales que confirmaron su presencia. Será muy simbólica y significativa”.

En la jornada recreativa, el subsecretario de Juventud, Carlos Chiquelli, sobre el Patagonia Free explicó “los jóvenes que habían sido convocados participaron, realizaron batallas, realizaron una exposición de cuadros y finalmente hubo danzas. Estamos contentos por la iniciativa, los acompañamos ampliamente, junto a las divisiones de Tránsito, Salud Comunitaria, Diversidad y Género, al igual que Prevención de Adicciones”. La subsecretaría permanentemente viene acompañando a los jóvenes, generándoles espacios de entretenimiento y esparcimiento como una forma de contención y la concreción de propuestas que puedan mostrar todo su arte.

Por su parte, la supervisora de Salud Comunitaria, Lorena Peña comentó que fueron convocados por Juventud y consideró que es importante participar porque hay muchas temáticas para trabajar durante este mes. Participó el Grupo Venidici en el marco del Mes de Concientización por el Cáncer de Mamas, y estaban contentos por interactuar con los jóvenes. Asimismo, la Dirección de Diversidad de Género para informar sobre el Consultorio Inclusivo y también el DIAT que entregó volantes informativos con personal de Consumo Problemático”.

“La respuesta de los presente fue positiva. No dejó de ser parte de este encuentro, el Programa Sumar, para que puedan tener acceso al sistema sanitario de forma gratuita y acercarse a los Centros de Salud y al Hospital con una cobertura”, cerró.

