El presidente de la UCR de Caleta Olivia fue denunciado por violencia de género

La denuncia la realizó la ex pareja de Matías Quinteros, Presidente de la UCR de Caleta Olivia, quien fue denunciado el 25 de junio de 2021 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad de Caleta Olivia por violencia de género.

Esa presentación derivó en una causa judicial, EXPTE. Nº 3103/20 que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia De la Familia, sito en Hipólito Yrigoyen Nº2056 de la ciudad de Caleta Olivia a cargo de la Dra. Rosa E, González, Juez Subrogante, Secretaria de Violencia doméstica a cargo de la Dra. Maria Florencia Olivera.

En virtud de lo resuelto por la magistrada, al denunciado que ya pesaba una orden de restricción, se le impuso a el hombre el uso de un aparato electrónico que se divide en dos partes, una deberá llevar el agresor siempre consigo que es (una tobillera), que permite registrar cualquier acercamiento; y la otra la tendrá su ex pareja (similar a un teléfono celular) ,para proteger su vida y su integridad psicofísica. Lo dispuesto posibilitará que, si se detecta que media una proximidad inferior a 1.500 metros entre la denunciante y el denunciado, el dispositivo dual emitirá una alerta a un centro de monitoreo a cargo de la Policía provincial, que podrá intervenir inmediatamente.

No obstante, a raíz de una nueva denuncia, la magistrada consideró que ese mecanismo preventivo era insuficiente y, por las particularidades del caso, resolvió que sea custodiado en forma personal por un Efectivo Policial, las 24 horas del día, y en todo lugar en que el mismo permanezca.

Comunicado de la víctima

Según expresó en la red social Facebook la víctima, tras hacerse público el caso.

Dado que mi caso ha tomado publico estado, quiero mencionar que, aparte de ser una víctima de violencia de género, soy algo que me enseño mi querido partido político: una persona que hace valer sus derechos, los de sus hijos y ejerce sus deberes y obligaciones.

Hoy en día, en nuestro país muere una mujer cada 40 hs por femicidio y este flagelo lo combatimos entre todos. Estoy orgullosa de pertenecer a la UNION CIVICA RADICAL, porque pregona por sobre todo los DERECHOS HUMANOS y los derechos de la mujer ante cualquier situación y sin distinción. He visto como otros partidos tapan y defienden pedófilos y femicidas, pero en el mío eso NO sucede. Quiero agradecer a las MUJERES RADICALES de Santa Cruz por el apoyo, al Comité de la Provincia y destacar el trabajo realizado por las fuerzas policiales y el centro de monitoreo que me han cuidado todo el tiempo.

A todas aquellas víctimas de violencia les digo: sean protagonistas de la historia, cambien el futuro y piensen en sus hijos: ¡ANTE CUALQUIER MALTRATO DENUNCIA! Y genera el ejemplo en tu hijo que a las mujeres se las respeta y en tu hija que nadie tiene derecho a coartar nuestras vidas. GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS….

P/D No menciono a mi familia porque ellos son parte de mi ser y sufrieron tanto o más que yo. Si les digo perdón y gracias. Son todo lo que tengo y siempre tendré.»