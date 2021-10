El Municipio realizó anuncios importantes y concretó la entrega de habilitaciones comerciales

Con el objetivo de sumar herramientas que facilitarán el desarrollo económico de todos los vecinos, el intendente, Fernando Cotillo acompañado por su Gabinete, la diputada por Municipio, Liliana Toro y el concejal Miguel Troncoso, realizaron la entrega de habilitaciones comerciales a vecinos de la ciudad, luego de un año marcado por la pandemia de COVID-19.

En primer lugar, se llevó a cabo la rúbrica del programa de empleabilidad nacional “Te Sumo”, destinado a jóvenes de 18 a 24 años que hayan culminado el secundario completo y que retribuye importantes beneficios para los empleadores a fin de impulsar el proceso de reactivación productiva.

En este sentido, el Ejecutivo Municipal expresó “esto da cuenta de las ganas de seguir fomentando el empleo. Tenemos que mirar para adelante para gestionar juntos. Desde el Estado debemos usar todas las herramientas para tener la garantía de que el comerciante verá la posibilidad de contratar a jóvenes e insertarlos laboralmente en los distintos Programas que ofrece la Agencia de Empleo”.

Otro de los puntos a los que hizo mención el intendente, fue sobre el funcionamiento de la subsecretaría de Comercio.

“Tenemos un universo de 3600 comerciantes registrados, y había cerca de 2900 habilitaciones de comercio sin registrar. Avanzamos en muchos aspectos en esta área en particular, nos hemos propuesto organizar un esquema para que el comerciante al iniciar su trámite de habilitación no demore más de 30 días. Parece irrisorio porque habitualmente demoraban más, pero es nuestro objetivo después de años de trámites burocráticos que no se terminaban de regularizar. Ahora tenemos programado más de 700 habilitaciones para entregar en octubre, esto es parte de los importantes progresos que hemos tenido en muchos sectores del Municipio”.

Nueva resolución

Otro de los temas a los que se refirió en sus palabras, el intendente Cotillo comentó que este miércoles se firmó la Resolución N° 48 del Comité Operativo de Emergencia, cuyo decreto incluyó la habilitación y levantamiento de restricciones. A partir de la vigencia, todos los servicios comerciales están sin restricciones pudiendo trabajar las 24 horas cumpliendo debidamente con el protocolo.

Al finalizar la entrega, Inés Farías, propietaria de Sudestada Patagónica, mencionó “Estoy feliz porque luego de la pandemia tenemos la certificación. Apoyamos a la Oficina de Empleo porque desde nuestro rol también les damos lugar a los jóvenes con discapacidad. Me gustaría que todos los comercios se acerquen porque contamos con el respaldo del Municipio. Estoy muy emocionada”.

Sobre el anuncio que realizó el Jefe Comunal de la amplitud en la franja horaria, Farías comentó “cerramos y abrimos recién en febrero. Siempre trabajamos las 24 horas del día así que los esperamos a todos”.

Por su parte, Mónica Calcaterra, propietaria del Grupo Caltez, indicó: “Me pareció muy importante la promoción de empleos para los jóvenes. Nosotros vamos a adherir y en estos momentos y valoramos que este tipo de políticas nos ayuden. Tenemos que empezar a pensar y creo que Caleta Olivia tiene mucho potencial, hay muchos comercios y rubros que son muy importante. Le deseo lo mejor a la comunidad”, sostuvo

Comentarios

comentar