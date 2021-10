Ávila: “La Paz Social que tanto nos costó conseguir, hoy nos permite construir un futuro”

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut dejó formalmente inaugurada su gran obra en el barrio Presidente Ortiz del Kilómetro 5 comodorense, en un acto que presidió el propio Secretario General y que contó con la presencia de numerosas autoridades del ámbito gremial, del poder político y del sector empresarial.

Jorge ‘Loma’ Ávila encabezó la apertura formal del inmueble junto a la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados de la Institución, acompañados por miembros de la Agrupación 7 de octubre, en una jornada de felicidad para la Familia Petrolera que contó con el marco que brindaron el Gobernador de la Provincia de Chubut, Mariano Arcioni; el Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; sus pares de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar; de Camioneros Chubut, Jorge Taboada y de la Delegación de UOCRA, Raúl Silva; el Presidente de Petrominera Chubut SE, Héctor Millar; el Presidente de YPF, Pablo González; el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni; el Senador Nacional, Juan Mario Pais; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el Presidente del PJ Chubut y candidato a Senador Nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares; el Vicegobernador chubutense, Ricardo Sastre; el ex Intendente local, Néstor Di Pierro, Diputados Provinciales y Concejales, entre otros.

Ejemplo de Lucha y de Trabajo

Tras un mapping video emocionante, ‘Loma’ saludó a todos los numerosos Afiliados presentes y mencionó que “el compromiso que tenemos es con nuestra gente y esta obra es fundamental para la Industria, que pone dinero y si el Sindicato lo sabe usar, le sirve a la gente. Este edificio hoy contiene al Centro de Jubilados, agradezco Raúl Silva de UOCRA por el esfuerzo que hicieron trabajando acá, igual que el compromiso con Jorge Taboada por las discusiones conjuntas en los Yacimientos”.

Allí, refirió a esa integración con los distintos sectores gremiales y a la continuidad laboral en un marco de Paz Social, señalando que “la memoria colectiva nos lleva a trabajar juntos y puede haber diferencias, pero hay un solo rumbo y es el que queremos transitar gracias a una Ley de Hidrocarburos nos dio trabajo y nos llevó a varios retos de la Presidenta en ese momento. Por eso estamos de pie y luchando, fue un paso fundamental en la Industria”, al tiempo que lamentó el costo social que implicó la falta de trabajo”.

“Ese único rumbo es la Paz Social que hemos construido. No la pudimos lograr en 2010 pero volvimos por ella en ese 2012 donde también fue fundamental un hombre como Bulgheroni también, porque cuando asumimos había Equipos parados y uno de los compromisos era que si los ayudábamos a salir adelante, ellos nos ayudarían. Así fue como salimos adelante y con José Llugdar nos pusimos a trabajar, una Paz Social que costó pero así construimos un futuro”, describió.

‘Loma’ expresó que le llenó de orgullo contar en el acto inaugural de la Sede a su familia sentada allí, al tiempo que se comprometió a transitar un nuevo mandato como conductor del Sindicato señalando que “somos garantía de Trabajo, de seguir creciendo, por eso pedimos que nos acompañen, se lo pedimos a (Claudio, Ministro de Trabajo de la Nación) Moroni, a las operadoras, peleando por un 55 bis que no tengo dudas que lo vamos a obtener, porque para que esto crezca, todos debemos poner un granito de arena”.

Apoyo de los Delegados

“Son el motor para el camino que tenemos que seguir, el que representa a todos los Trabajadores, porque la Comisión Directiva espera lo que ellos tienen para informarnos y canalizan las necesidades del compañero. Por eso construimos esta obra con un valor de 8 millones de dólares y no debemos una sola cuenta, vamos a construir otro Gimnasio, un Centro de Diagnóstico por Imágenes, vamos a seguir trabajando para mejorar y mi compromiso para estos cuatro años es sentarnos con las operadoras para seguir pidiéndoles más Trabajo, Equipos, Operaciones Especiales, Producción. Mantener el empleo y poder jubilarnos todos”, analizó.

Y dirigiéndose a los presentes, mencionó: “esto es de ustedes, la semana que viene acá se jugará la final del Torneo de Petroleros, está el Gimnasio, el SUM para 900 personas, y el motor de nuestro Sindicato que es la Obra Social, el camino de cambio a la transformación que necesitamos para dar cobertura de Salud y brindarle lo mejor a nuestros Trabajadores”.

Finalmente, indicó que “el 13 de diciembre debemos hacer un gran acto, para buscar el camino de la unidad, la construcción junto a los demás Gremios, unir ideas que ya lo hemos hecho y podemos seguir haciéndolo, y que la Familia vea la transformación y se sienta orgullosa no solo de este Gremio, sino de toda la Industria”.

Pata política

Del mismo modo, Ávila plasmó la idea de no querer volver atrás ni pisar el pasado: “queremos una sola Argentina para todos, por eso tenemos que seguir construyéndola desde el sur del país, con el compromiso de este Sindicato y de su gente, y necesitamos dos Senadores nacionales, vamos a ir por eso cueste lo que cueste, y los vamos a conseguir (Con Carlos Linares y el Frente de Todos), porque nos quieren sacar indemnizaciones y no vamos a perder lo que hemos adquirido como derechos. No vamos a entregar ni perder nada de lo que tenemos, porque lo merecemos por esfuerzo y por sacrificio”.

Comentarios

comentar