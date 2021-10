Implementarán el sistema de pasantías rentadas en el ámbito provincial

En el marco de los convenios firmados entre el Gobierno de Santa Cruz, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Tecnológica Nacional en diciembre del 2020, se concreta la incorporación de una estudiante a los efectos de que realice sus prácticas profesionalizantes dentro de la órbita gubernamental.

Dichos convenios fueron gestionados por la Secretaría de Modernización e Innovación Tecnológica dependiente de la Jefatura de Gabinete, mediante los cuales, la provincia promueve la realización de pasantías que serán supervisadas por docentes y personal experimentado del Estado, que aportarán a la formación de lxs estudiantes en el mundo del trabajo logrando una sinergia para beneficio de todos los actores.

La primera incorporación se trata de Natalia Villareal, actual estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Santa Cruz, quién desempeñará funciones dentro del área de Estandarización de Procesos de la Secretaría de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica.

Al respecto, la estudiante manifestó: “Espero aprender mucho, siento que esta experiencia me va a dar un montón de herramientas, incluso cosas que desconozco o que no tengo quizás tanto conocimiento en profundidad. Siento que me va a servir profesionalmente y personalmente porque me encanta aprender”.

“Creo que se va a complementar muchísimo con mi carrera porque tengo cierta formación también en Economía, Gestión y Procesos, esto me va ayudar también para emplearlo más técnica y administrativamente”, agregó.

“Es mi primera pasantía y estoy muy entusiasmada en poder cooperar con el área; donde voy a tener que estudiar los sistemas administrativos para que se puedan aplicar los distintos procedimientos entre los diferentes organismos del Estado”, concluyó.

