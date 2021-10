Santa Cruz se prepara para la segunda sesión del Parlamento Patagónico

Es a través de la Comisión Especial de la Legislatura Provincial. Diputados y diputadas comenzaron a definir temas para incorporar al encuentro regional, que será en Río Gallegos los días 25, 26 y 27 de octubre.

Estado de rutas nacionales, pedidos por sanciones de leyes nacionales, entre otros, están en agenda de legisladores y legisladoras.

L a c o mi si ó n e sp e c i a l d e l P a rl a me n t o Pa t a g ó n i c o e n l a L e g i sl a t u r a Pr o vi n ci a l , s e re u n i ó e st e ma rt e s, a l o s e f e ct o s d e co m e n za r a a n a l i za r l o s p ro ye ct o s q u e p r e se n t a rá Sa n t a C r u z, e n l a se g u n d a se si ó n del año, a realizarse los días 25, 26 y 2 7 d e o ct u b re e n l a ci u d a d d e R í o G a l l e g o s.

Ba j o l a p re s i d e n ci a d e l d i p u t a d o d e l F re n t e d e T o d o s, Ma t í a s, Ma zú , l o s i n t e g ra n t e s d e e st a C o mi si ó n , co m e n za ro n a d e f i n i r l o s p r i n ci p a l e s t e ma s q u e l l e va r á n a l a se si ó n o rd i n a ri a d e l a r e g i ó n – q u e n u c l e a a l e g i sl a d o re s y l e g i s l a d o r a s d e l a s p ro v i n ci a s d e N e u q u é n , L a Pa mp a , R í o N e g r o , C h u b u t , T i e rra d e l F u e g o y l a p ro p i a Sa n t a C r u z – e n b a se a re so l u ci o n e s y d e cl a r a ci o n e s y a sa n ci o n a d as por el parlamento provincial, y que se consideran de interés de toda l a r e g i ó n .

T a mb i é n , e l d i p u t a d o Ma zú i n f o rmó a ce rca d e l a p l a n i f i ca ci ó n d e re u n i o n e s – a re a l i z a rse e n l a c i u d a d d e Bu e n o s Ai re s – co n l e g i sl a d o re s n a ci o n a l e s y re p re se n t a n t e s d e l í n e a s a é r e a s d e b a n d e ra , c o n e l o b j e t i v o de presentar lo re s u e l t o e n l a s e si ó n d e l p a rl a me n t o d e l p a sa d o me s d e a g o st o .

En re l a c i ó n a l o s p ro ye ct o s q u e p re se n t a r á l a p ro vi n ci a , e n l a r e u n i ó n d e C o m i si ó n se p ro p u si e ro n a l g u n o s d e l o s t e ma s q u e c o n si d e ra n t i e n e n r e l e v a n ci a p a ra l a re g i ó n , co mo e l p e d i d o d e t ra t a mi e n t o y d e sp a ch o d e l a re st i t u c i ó n d e re e mb o l s o s p o r p u e rt o s p a t a g ó n i co s; a Vi a l i d a d Nacional por estado de rutas; pedido de sanción del proyecto de Ley para Presupuestos Mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica, uso racional y sostenible de los Humedales; como así también solicitudes de acompañamiento a proyectos de Ley para poner límites a tasas de interés de tarjetas de créditos, prepagas, servicios públicos, entre otros.

Cabe estacar que de la reunión participaron, además de Mazú, los diputados Carlos Santi, Eloy Echazú y Gabriel Oliva, como así también la diputada Liliana Toro.

Comentarios

comentar