ROXANA REYES: “Juntos vamos a Cambiar Santa Cruz»

Ayer Cambia Santa Cruz reafirmó su compromiso con los vecinos de la provincia y presentó a los principales referentes que integrarán la lista con la que competirá en las elecciones generales del 14 de noviembre.

Roxana Reyes comenzó agradeciendo al pueblo de Santa Cruz que se hizo protagonista del progreso y el desarrollo que necesita la Provincia. Agradeció también a cada uno de quienes trabajaron en cada localidad para llegar a cada casa y a cada lugar hablando de nuestro proyecto de provincia y de país y dijo que “juntos estamos dando el paso para que la educación, la salud y el trabajo genuino se conviertan en prioridades reales en Santa Cruz”.

“Hoy en San Julián reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una provincia sin corrupción, sin clientelismo y sin demagogia”, dijo Reyes.

“La gente ya dejó su mensaje en las urnas. Ahora es el momento de reafirmarlo, de decir basta!!! Basta de perjudicar a los santacruceños que necesitan más trabajo; basta de atropellos; basta de injusticias; basta de este modelo que no piensa en nosotros. Necesitamos un nuevo modelo, justo y solidario para impulsar la actividad económica y comercial; para potenciar la producción y el turismo; para que se pueda acceder a la salud y las escuelas no están destruidas. Vamos a construir juntos la Santa Cruz que necesitamos y soñamos», enfatizó Roxana Reyes.

Reyes llamó a los santacruceños a votar en las próximas elecciones por el cambio: “La única forma de transformar la realidad y construir un futuro digno es involucrándose y participando. Es el momento de dejar atrás los problemas que venimos arrastrando como sociedad. Podemos estar mejor si le ponemos un freno al modelo kirchnerista que no piensa en la gente, que no ve los problemas reales, que no ve la falta de educación, de salud y de obras que tanta falta nos hacen».

