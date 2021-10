Hoy se vota la Ley de etiquetado frontal de alimentos en Diputados: Juntos por el Cambio no daría quórum

Este martes 5 de octubre está prevista una sesión en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Etiquetado Frontal, pero la misma corre peligro de no realizarse, ya que desde Juntos por el Cambio no tiene intenciones de aportar al quorum y le delega la responsabilidad al oficialismo. “Hoy está en juego que no se cumplan estos derechos. Sería una lástima, porque es muy necesario a nivel salud pública”, explicó la Licenciada en Nutrición Andrea Angeloni.

Voces y Apuntes dialogó con la Licenciada en Nutrición Andrea Angeloni para conocer más detalles sobre la ley de etiquetado frontal que se vota en el día de hoy en el Congreso de la Nación. “Es sumamente importante, sobre todo para la salud pública. Es una ley que promociona la alimentación saludable. Esto nos garantiza el derecho de saber que es lo que comemos y la posibilidad de elegir con información clara para saber qué estamos comiendo”.

“La información que nos brindan los alimentos hoy, es muy chiquita, en el reverso del paquete, con una letra que casi no se ve. Hay estudios que dicen que sólo el 13% de las personas que lo leen, pueden descifrar lo que dicen. El común de la gente no sabe de que se trata: el azúcar tiene cincuenta derivados más y a veces eso no está explícitamente indicado y la gente no lo sabe”, remarcó.

Comentarios

comentar