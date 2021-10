Gustavo «Kaky» González pidió “gente que pelee por más derechos para todos y no por los intereses de las grandes corporaciones”

Desde Comandante Luis Piedra Buena el intendente de Puerto Deseado, y candidato del Frente de Todos, se refirió a lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados cuando la oposición no dio quorum para debatir la Ley de Etiquetado Frontal que busca generar un consumo de productos alimenticios más saludable y consciente para todos los argentinos. “Hoy vimos una pequeña muestra de aquello que venimos marcando hace tiempo”, manifestó.

Gustavo ‘Kaky’ González visitó Comandante Luis Piedra Buena para acompañar al intendente Federico Bodlovic en la entrega de títulos de propiedad del IDUV, inauguraciones de infraestructura para la ciudad y encuentros con vecinos. De la jornada de trabajo también fueron parte el ministro de Gobierno Leandro Zuliani; el presidente del IDUV Daniel Copertari; la vocal de esa institución Anahí Stettler y la secretaria de Producción de Río Gallegos Moira Lanesán Sancho. Además de la agenda que desarrolló, tuvo tiempo para referirse a lo acontecido hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando la oposición se negó a dar quorum para que se tratara la ‘Ley de Etiquetado Frontal’ que, como medida más característica, busca colocar un sello octogonal negro sobre aquellos empaques de productos que tengan excesos de grasas, azúcares, sodio y calorías.

“Esto lo había querido tratar la oposición en el pasado y pensó que el oficialismo no le iba a dar el quorum. Se lo dieron y al final no lo trataron en esa sesión. Ahora, en esta sesión, son ellos los que no dieron el quorum”, recordó González.

“Vimos una pequeña muestra de aquello que venimos marcando desde hace tiempo. Para los desprevenidos, el oficialismo necesitaba quorum para debatir la Ley de Etiquetado Frontal que busca que los productos alimenticios empiecen a mostrar de manera clara cuáles son sus componentes que, en exceso, pueden resultar nocivos para la salud de los argentinos y argentinas”, explicó ‘Kaky’. “¿Qué sucedió? La oposición no acompañó, como tantas otras veces, algo que podría haber sido de gran beneficio para el pueblo. En pocas palabras, los intereses de pocos volvieron a ganarle a los derechos de muchos”; enfatizó.

“De todos y todas depende que lo que ocurrió no se repita. En las urnas, con el poder del voto, podemos poner en el Congreso a gente que pelee por más y mejores derechos para todos y no por los intereses de las grandes corporaciones”, añadió.

“Por eso necesitamos la mayoría y más representantes en la Cámara de Diputados”, sostuvo para luego referirse al caso particular de la provincia diciendo que se necesitan “santacruceños que peleen, que discutan y debatan en base a los proyectos que hay para la provincia de Santa Cruz”. “No puede ser que acá se dice una cosa y cuando van a Buenos Aires hacen otra como ha ocurrido en el pasado con el diputado Carambia o la diputada Reyes que han ido en contra siempre por diferencias políticas. Se quedan en eso y no están pensando en las necesidades de los vecinos y vecinas”.

“Es un desafío, pero estoy convencido de que voy a poder hacer el mejor trabajo para Santa Cruz”, dijo respecto a su potencial llegada al Congreso. “Buscaremos trabajar con la gobernadora y con los funcionarios para potenciar esa articulación que necesitamos tener con Nación”. Y dijo para cerrar: “Pensemos y soñemos los grandes proyectos para nuestras comunidades”.

