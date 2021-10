Alicia se reunió con la Vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social

La gobernadora Alicia Kirchner, recibió a la vocal por los Jubilados, Retirados y Pensionados en la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, en Casa de Gobierno, a fin de dialogar acerca del aporte solidario y temas relacionados a facilitar el acceso al derecho de todos los afiliados y afiliadas a dicha Caja.

Durante el encuentro, la mandataria provincial fue acompañada por la presidenta de la Caja de Previsión Social, Silvia Bande.

En ese contexto, Viviana Carajabal, representante del sector pasivo en el ente provincial, destacó que fue recibida en audiencia por la Gobernadora y en la oportunidad se habló principalmente acerca “del aporte solidario de nuestra ley y eso llevó a otros tratamientos de nuestra ley”. Asimismo manifestó que en la reunión se transmitió lo escucha día a día en la Vocalía en relación al daño que este aporte solidario ocasiona.

“La Gobernadora me escuchó y me dijo algo que me dejó muy tranquila porque que ella comprendía. Eso me deja tranquila, ya que de esta manera me siento que puedo cumplir con el jubilado al llegar a la Primera Mandataria y transmitirle lo que ellos sienten”, expresó.

Al ser consultada acerca de qué otros aspectos fueron abordados en el encuentro, la Vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social, indicó que en la reunión se encontraba presente la presidenta de la Caja de Previsión Social y como administradora de la misma, destacó que dialogaron acerca de algunos temas inherentes a su trabajo, como la post pandemia, los testeos y lo que nos ha dejado el COVID – 19”.