Mauro Santini y Migue Sánchez en el cierre de semana musical de Frecuencia Patagonia a puro jazz

Los músicos locales se hicieron presentes este mediodía en el programa de Voces y Apuntes para el cierre de semana musical, y compartir con toda la audiencia algunos de los clásicos del género jazz.

Mauro Santini es oriundo de Caleta Olivia y desde hace cinco años está radicado en Córdoba, donde se fue a estudiar música. “Ahora estamos de visita por la ciudad, disfrutando de la familia y amigos”, comentó.

Por su parte, Migue Sánchez es igualmente profesor de música con su particular contrabajo que lo acompaña a todas partes. “En un momento de chico tocaba en el CeMEPA, vi uno y me llamó la atención. Cuando me quise dar cuenta estaba en Buenos Aires buscando uno que me lo traje en el avión, desde ahí ya quedó”.

Ambos hicieron durante su presentación, algunos temas del repertorio clásico de Jazz, “es lo que se toca habitualmente, es música que se comparte en cualquier parte del mundo”, remarcó Mauro.

Comentarios

comentar