Sandra Diaz: “Nuestro gobierno jamás se negó a discutir un incremento salarial”

Así lo manifestó la Secretaria de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud sobre los hechos ocurridos en la mañana de hoy con un grupo de trabajadores Municipales. “Me parece que lo que tenemos que entender es que el Ejecutivo está en plena negociación con las entidades sindicales que representan a los trabajadores y mientras más de 3.000 empleados están cumpliendo su trabajo como servidores públicos, 25 o 30 trabajadores no pueden tener a toda una comunidad de rehén con permanentes cortes de ruta”. Aclaró más adelante que, “nuestro gobierno jamás se negó a discutir un incremento salarial, muy por el contrario lo que buscamos es darle sustento en el tiempo, ya que la cuestión electoral no nos va hacer tomar decisiones irresponsables que después no podamos cumplir”.

En este sentido la funcionaria, destacó: “está absolutamente claro en la más amplia mayoría de los trabajadores el modo en que cobraban su salario con la gestión anterior, que a mi juicio fue una total falta de respeto a la familia municipal, por eso tenemos que tener memoria, ya que hoy nuestra gestión ha avanzado en mejorar sustancialmente el modo de pagar los haberes”.

Finalmente, Diaz ponderó: “como ciudadana y funcionaria de esta comunidad, lamento los hechos ocurridos en el acceso norte de la ciudad, pero también sé que la justicia había notificado a los manifestantes que debían permanecer a la vera de la ruta. Les pido a los trabajadores que no se dejen utilizar por los actores políticos de la oposición. Estoy convencida que en breve tiempo nuestro Intendente y los gremios llegarán a un acuerdo que beneficiara al conjunto de los trabajadores y sus familias”, cerró.

