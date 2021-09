El Jardín Maternal “Mis Primeras Huellitas” celebró su 11° aniversario

El Jardín Maternal Municipal cumplió once años de trayectoria y realizaron un sencillo festejo que contó con el acompañamiento del gabinete municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Miguel Troncoso; la concejala, Paola Álvarez, y referentes de Jardines Maternales.

Primeramente, la directora del Jardín Maternal, Mis Primeras Huellitas, Yolanda Encinas, agradeció a todos los presentes por la visita y al equipo de la institución por el trabajo que han realizado tanto en el contexto de Pandemia como a través de todos estos años.

“Fue un año muy difícil para nosotros, pero cada día le ponemos las ganas, la fortaleza y el empeño para seguir adelante. No vemos la hora de comenzar con la presencialidad porque los niños son el corazón del jardín”, manifestó.

Acto seguido, Elizabeth Pintos secretaria de Desarrollo Social, destacó la función de todo el plantel que conforman la institución.

“Es muy significativo porque esto permite formar y acompañar a los niños desde la primera infancia”, cerró.

Sandra Díaz, secretaria de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, también destacó el trabajo que desarrollaron durante el mes de las infancias.

“Como educadora me parece importante acompañar a través del Municipio la labor que aquí desarrollan mancomunadamente para continuar creciendo en la atención de las infancias y las felicito por eso”, expresó.

Asimismo, Iris Casas, subsecretaria de Coordinación de Política Social y Desarrollo Humano, indicó que las infancias son un eje importante para cada uno de los jardines.

“Siempre apoyamos a cada jardín y gracias al trabajo conjunto se pudo continuar con el desarrollo de las actividades a pesar de la situación epidemiológica que sufrió la ciudad”, culminó.

Por otro lado, la concejala, Paola Álvarez, comentó que es importante generar políticas públicas que acompañen a las infancias.

“Sé que los niños van a volver dentro de poco con los cuidados que corresponden. Ahora tienen que seguir fortaleciéndose y acompañarse entre las instituciones como lo vienen haciendo; nosotros desde nuestro lugar estaremos presentes también”, concluyó.

Por último, el presidente del Concejo Deliberante, Miguel Troncoso, sostuvo que como siempre continuaran brindando toda la colaboración que requieran dichos establecimientos.

“Siempre tenemos la predisposición para ayudar en lo que se puede. Sabemos del buen desempeño que tienen los equipos y les agradecemos por educar a nuestros hijos”, cerró.

