Alicia encabezó una mesa de diálogo con intendentes

En el marco de una serie de reuniones que impulsa la gobernadora Alicia Kirchner con los jefes comunales de las distintas localidades de la provincia, en esta jornada recibió a los intendentes de Gobernador Gregores, Héctor Vidal; Los Antiguos, Guillermo Mercado; y de Comandante Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic, en Casa de Gobierno.

Durante el encuentro que tuvo como finalidad dialogar acerca de la realidad de cada una de las localidades como así también fijar perspectivas y líneas de trabajo en conjunto, la mandataria provincial fue acompañada por el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani.

En ese contexto, el intendente de Comandante Luis Piedra Buena señaló que junto a los intendentes de Gobernador Gregores y Los Antiguos, participó de una extensa reunión con la Gobernadora a fin de abordar distintos temas y problemáticas que tienen cada una de las localidades. “En mi caso hable por Piedra Buena y tuvimos una charla muy sincera en la cual le pudimos transmitir a la Gobernadora nuestras necesidades y las cosas que queremos mejorar para que nuestras localidades salgan adelante como lo era antes de la pandemia”, expuso. Además remarcó “nosotros confiamos mucho en nuestro Gobierno Provincial, en nuestra Gobernadora y en que nos siga escuchando para que podamos llevar las soluciones a los planteos y pedidos de nuestros vecinos y vecinas”.

Por otra parte, Bodlovic resaltó que en el encuentro se hizo hincapié acerca de los proyectos que tiene la localidad. “Estamos saliendo de la pandemia y volviendo a poner el estado en marcha. Antes de la pandemia veníamos con mucha actividad, la pandemia se frenó y ahora estamos trabajando con muchos proyectos para adelante, con obras y pensando en cómo mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, amplió.

Otro de los intendentes convocados al encuentro, es Guillermo Mercado de Los Antiguos, quien calificó de altamente positiva a la reunión de hoy, ya que se pudo dialogar sobre diversos temas de cada localidad, planteando lo que cada uno estamos necesitando activar urgentemente. Además comentó que otro de los temas abordados fue la situación política de cara a las próximas elecciones de noviembre.

“El trabajo que queremos realizar, desarrollar y fortificar en Los Antiguos aunque en las elecciones no nos haya ido tan bien. Con esta mirada clara de la Gobernadora, con este proyecto colectivo que es ella quien lo conduce, vamos a dar una muestra que lo que queremos es mejorar”, aseguró.

Consultado sobre el trabajo territorial que también es el eje de gestión de la Gobernadora y cómo implementarlo, Mercado dijo “este tema es el seno de la política y veremos de qué manera lo podemos llevar adelante y que nos de buenos resultados”. En este sentido continuó: “Creo que a mí me ha dado buenos resultados por eso está a la vista los resultados de las elecciones. Si bien tuvimos casi dos años de pandemia, donde se nos ha cortado mucho la libertad de circular y hacer trabajo territorial. Los que estamos en política sabemos cuál puede ser esa medición y cómo llegar al vecino con respuestas concretas y con la verdad, para que en un futuro no muy lejano, podamos concretarlo ya que la gente no quiere más promesas sino hechos. Si algo no puedo cumplir, doy la cara y digo que no lo puedo hacer y eso la gente lo valora mucho más”.

Por su parte, el intendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal agradeció en primera instancia la convocatoria para el día de hoy.

“Siempre que nos convoca nuestra Gobernadora es bueno para todos y para mí como Intendente el poder plantear y solucionar diferentes problemáticas y cuestiones que hacen a lo que llevamos adelante cada uno de los intendentes en nuestras comunidades”, expresó. A la vez indicó que “es importante que nos escuche y el poder transmitirle lo que pensamos con respecto a nuestro trabajo diario y siendo en lo que ella pueda llegar a colaborar”

Respecto al abordaje territorial y sobre acciones concretas para llevar adelante que se plantearon en el encuentro, el Intendente dijo “por cuestiones de la pandemia, no se han podido realizar las tareas y visitas que se hacen a las comunidades, pero sí hemos podido avanzar bastante en nuestra comunidad ya que el Gobierno Provincial, siempre nos estuvo acompañando de manera virtual ya que de otra manera no se podía”. “Vamos a tratar de ir haciendo lo que podamos ante esta realidad que es de todos y todas”, finalizó.