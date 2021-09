Ricci lamentó la falta de autocrítica de Alicia y dijo que Santa Cruz dio un mensaje claro en las urnas

La diputada radical se vio sorprendida por la falta de autocrítica en el Gobierno Provincial y destacó que parecen un chiste las declaraciones que hizo Alicia Kirchner luego de las elecciones.

«En Santa Cruz no hay empleo, empresas ni desarrollo; no hay oportunidades, ni hay luz, ni agua … ; las escuelas están destruidas y no hay un solo preso por corrupción. Pero Alicia nos pide “ponerle energia positiva”. Parece un chiste, pero no lo es», remarcó Ricci cuestionando las palabras de la Gobernadora.

Ricci lamentó que el gobierno de la provincia siga mirando para otro lado mientras se acumulan los problemas en la provincia.

«El mensaje de los santacruceños fue muy contundente, con fuerte rechazo a las propuestas del Frente de Todos y sus candidatos, básicamente por la situación de enorme crisis que vive la provincia. Luego de eso uno esperaría un reconocimiento de la situación, no se que hable de energía positiva y cuestiones anímicas».

Para la legisladora la provincia necesita cambios para generar empleo y desarrollo local.

«Necesitamos que se tomen medidas para poner el Gobierno al servicio de los vecinos, y para activar la economía local, pero ni los cambios anunciados de gabinete ni las palabras de los funcionarios parecen tomar real dimensión de la situación real que vivimos en toda la provincia», lamento Ricci.

