Viviendas en riesgo de derrumbe en el Barrio Mar del Plata

Alrededor de diez familias que viven en ‘el pasillo’ del Barrio Mar del Plata reclaman una solución urgente ante el peligro del inminente derrumbe de la barranca donde se encuentran sus casas.

Tras la importante marejada de la semana pasada en las costas de Caleta Olivia, el mar ‘comió’ metros de tierra y generó gran preocupación en los vecinos que viven a metros de la costa. Javier Campuzano, uno de los vecinos damnificados, dialogó con Voces y Apuntes para dar a conocer si situación. “Estamos en peligro. Salgo a trabajar preocupado porque queda mi señora embarazada con mi nene en la casa. Los vecinos de acá del pasillo del barrio Mar del Plata estamos muy preocupados porque vivimos casi al borde de la barranca, yo estoy a 5 metros nada más”.

La casa de Javier es una de las que se encuentra en mayor riesgo, al igual que la de un vecino mayor con problemas de salud, quien está apenas a dos o tres metros de la caída del barranco que tiene más de 30 metros de altura. “Ayer vinieron los chicos de la Municipalidad y limpiaron el sector, pero eso no nos da seguridad. Quiero que vean que van a hacer con las más de 10 familias que viven acá al borde del precipicio. Anoche estuvieron las olas muy fuertes”.

“Nos visitó la asistente social, y dicen que no pueden hacer nada porque tenemos trabajo. Lo mínimo que pueden llegar a hacer son darnos seis meses de alquiler, ¿y después que hago? A una chica de al lado le hicieron lo mismo y ahora esta viviendo en la casa de la mamá. Yo la vivienda no la pienso dejar si no me dan algo concreto para estar con mi familia tranquilo”; cerró Javier Campuzano.

