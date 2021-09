“Se puso la campera y no nos separamos nunca más”

Cuando se inscribió en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, Clara creyó que tal vez no la tendrían en cuenta por estar sin pareja. Sin embargo, en poco tiempo recibió un llamado que le cambió la vida. “La adopción de niños grandes es lo mejor, hay que romper el tabú y animarse”.

El Código Civil y Comercial estrenado en 2016, estableció un nuevo paradigma para las adopciones, dejando bien en claro que lo importante es el derecho de niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no de los adultos a ser padres o madres.

Un discurso instalado en la sociedad es que el proceso de adopción es lento y tedioso, pero oculta que, en más del noventa por ciento de las veces, quienes desean adoptar establecen claramente que no aceptarán niños o niñas más allá de los cuatro años.

El caso de Clara rompe con esa lógica porque en su inscripción amplió el rango de edad y admitió un ítem para el cual no todo el mundo cree estar preparado: discapacidad.

“En mi casa siempre se habló del tema y automáticamente, cuando supe que no podía tener hijos biológicos, dije que iba a adoptar”, contó la mujer que en 2009 se radicó en El Calafate y hace tres años se inscribió en el Registro Provincial de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción, desconfiando que las cosas iban a darse de la forma en que sucedieron.

“En su momento yo opinaba como mucha gente y decía que todo era lento. Estando en pareja nos habíamos inscrito en Buenos Aires y fuimos a cuatro o cinco provincias llevando nuestros papeles y eso bajoneaba por la cantidad de trámites que tenías que hacer”, recordó.

Luego de su separación, en 2017, se inscribió en Santa Cruz como familia monoparental y “acá pude mandar los papeles por correo, viajé una sola vez a Río Gallegos. Empecé en abril de ese año y pude completar la carpeta en noviembre” pero “creía que iba a estar en desventaja por no tener una pareja. Pensaba que, dentro de las posibilidades, iban a buscar una familia tipo. More llego a desmitificar un montón de cosas”, dijo.

Clara sabe que la celeridad vino un poco de la mano de las características de su inscripción en el listado porque “puse que quería adoptar a un niño o niña de hasta cinco años y después lo rectifique y puse hasta siete, que podía ser con hermanos, que el sexo no importaba y con discapacidad leve”.

El llamado llegó en marzo de 2020, previo a la cuarentena estricta y un día antes de que More cumpliera nueve, es decir que el Juzgado de Familia N 2 que intervino, y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que participó, probaron suerte con la idea de resolver la situación de una nena que ya había hecho el circuito de familias solidarias y hogares de abrigo.

“Nunca me senté al teléfono a esperar que llamen, seguí haciendo mi vida, organizando viajes, saliendo del país cuando podía con una amiga, y nunca postergue todo eso esperando que me avisen”, aclaró.

Tal vez por eso, el día que sonó el teléfono, cortó la llamada varias veces pensando que alguna compañía quería ofrecerle algo. “Cuando finalmente atendí, era el juez Antonio Andrade, que me dijo si podía viajar al día siguiente a Río Gallegos”, recuerda, aunque su respuesta en ese momento fue un “no”, dando una serie de argumentos y excusas que escondían el shock que la llamada le había provocado.

“A la media hora que corté lo llamé y le dije que sí podía. Fue muy movilizarte, empecé a llamar a la familia, amigos, y vi que todos estaban en la misma espera que yo”, dijo con una sonrisa.

Para entonces no sabía nada de More, a quien conoció cuarenta y ocho horas después de ese llamado, sin imaginar que verse por primera vez iba a desmitificar por completo otro mito, vinculado al drama que podría representar la adopción de una niña o niño más grande, que carga encima una historia familiar infeliz.

“Cuando llegué a la reunión con el juez y el equipo, nos presentaron el legajo, y por la información que nos dieron no era en absoluto la persona que es More. Cuando terminamos esa conversación salí con la idea de una personita que no es mi hija hoy”, contó.

Clara es profesora de educación especial y por eso cuando el dijeron que la nena podía tener una discapacidad leve “me taré”, “fue un baldazo de agua fría”.

Frente a ese panorama, buscó la opinión de su grupo de amigas, que la contuvieron y alentaron a indagar más en el caso y sacarse las dudas conociendo a la nena. Por eso, “esa misma noche lo volví a contactarme con el juez, llamé a la psicóloga y a la psicopedagoga que me contestaron al toque y el sábado 14 de marzo la conocí”.

Ese día, exactamente siete antes de que el presidente anunciara las primeras medidas por la pandemia, hubo una reunión con los equipos de infancia y el Defensor Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes, Jorge Godoy, quien le mostró una foto de la nena.

“Se notaba que él la conocía mucho y nos decía cosas muy positivas, era evidente que tenía mucho cariño con ella y More con él. Cuando vi su foto quise conocerla de inmediato”, relató.

Cuando llegó a la casa de la familia solidaria donde estaba, la nena recién terminaba de bañarse. “Fue muy loco. Me acerqué, le olí el pelo y le dije que tenía olor rico, le pregunté si quería que la peine y me dijo que sí, y como a mí me habían anticipado que le gustaba mucho Mostaza, le dije que me iba a comer ahí porque tenía mucha hambre y que si quería venir. Se puso la campera y desde entonces no nos separamos nunca más”, contó Clara.

Su historia es la historia de una mujer que fue contra sus propios miedos y prejuicios para cumplir su anhelo de ser madre, pero es, sobre todo, la historia de una nena que ya había expresado ante las autoridades su sueño de tener solo “una mamá”.

“A las horas ella hablaba de mí como ‘mamá’ y al otro día era su cumpleaños número nueve, así que ese sábado llamé al juez y le dije que nos queríamos volver a El Calafate para festejarlo en casa”. En el ínterin, sus amigas preparaban la habitación de la nena y pegaban carteles de bienvenida.

Clara siempre le dijo a su entorno que si alguna vez llegaba la adopción, probablemente iba a estar enfocada en contener a su hijo o hija para construir un vínculo que no iba a ser fácil por la historia de vida que trajera, pero esa resulto ser otra idea equivocada.

“El mismo día que llegamos vinieron mis amigas con los hijos, y el domingo éramos como cuarenta personas festejando su cumple. Nada de lo que había pensado se cumplió”, explicó.

A días de su encuentro, se declaró la cuarentena estricta por la pandemia de Covid-19, lo que las hizo permanecer juntas todo el tiempo, viviendo un presente lleno de cariño y planificando un futuro feliz.

Clara dice que “por su edad, More es muy compañera y hacemos todo juntas. Todos los cambios fueron positivos porque yo siempre quise ser mamá y ella quería una mamá. Vamos armando nuestro proyecto de vida juntas. A veces me pregunta qué pasa si me enojo o si ella se enoja, y le digo que vamos a estar siempre juntas, y entonces ella proyecta que cuando sea grande va a vivir cerca de mi casa y va a ser veterinaria para cuidar mis perras”.

Como mensaje para quienes tienen la idea de adoptar y todavía no logran desarmar los miedos en torno a este acto de amor, Clara propuso “que se animen porque la adopción de niños grandes es lo mejor. Hay que perder el tabú que uno puede tener con el tema de la edad, y para las personas que están sin pareja, decirles que para mí fue exactamente lo mismo. Yo nunca me sentí sola, yo no adopte sola, yo adopte con un entorno, jamás estuve sola”.

