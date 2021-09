El Centro de Sanidad Animal registró 411 atenciones durante agosto

El trabajo continúa desarrollándose con total operatividad en el Centro de Sanidad Animal, que depende de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, y en agosto logró castrar a 355 canes y felinos. Del mismo modo, lograron desparasitar y vacunar contra la rabia a 411 mascotas.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Ambiental y Zoonosis, Sandra Ortiz, explicó que el sector continúa funcionando en la cancha de Talleres y dio a conocer que actualmente hay turnos disponibles.

“Agradecemos la predisposición del Club, son muy atentos” indicó.

Asimismo, comentó que la labor del sector se sostiene durante el año, exceptuando los feriados. Igualmente, comunicó que se brindan entre 17 y 20 turnos diariamente, dependiendo de la cantidad de gatos o perros, porque los tiempos son diferentes para una castración.

Desde el área, hicieron hincapié en solicitar que quienes no puedan asistir al turno asignado, se comuniquen para reprogramar el mismo. En caso de no justificar la inasistencia, no se volverá reprogramar. También, vale mencionar que esta intervención quirúrgica es gratuita y solo se requiere una colaboración, no obligatoria, de diferentes elementos como: jeringas, bisturí y algodón, entre otros.

“Queremos recalcar el ausentismo en los turnos, ya que la semana pasada faltaron 5 personas y es una lástima, porque perjudica al que realmente quiere castrar a su animal”, señaló.

Por último, se refirió al espacio que les brindan a las Protectoras de Animales de la ciudad, y señaló que los jueves se disponen de 2 tiempos de atención para ellas. Aquellos interesados, pueden solicitar turno al teléfono 297-5402272, de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30.

