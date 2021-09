Estafas en las cuentas del Banco Santa Cruz

En contacto con el programa Voces y Apuntes, estuvo dialogando Paulo Olivera, vecino de nuestra ciudad que le vaciaron la cuenta del Banco Santa Cruz.

«Hace media hora salí del banco, hice una presentación legal y una denuncia. Esto sucedió ayer. El último movimiento que realicé fue el día domingo donde cargué combustible alrededor de las 18 hs y ayer cuando fui a realizar compras, me dice que no tenía fondos. Me dirijo al banco a ver los movimientos de la tarjeta, y me doy cuenta que el domingo entre las 20 y las 20:24, se realizaron 7 movimientos de dinero, hasta que me vaciaron mi cuenta sueldo», comenzó diciendo Paulo.

Consultado por el modus operandi, contestaba: «A mi cuenta la manejo solo yo, salvo que haya habido un hacker. Hace 19 años que tengo mi cuenta sueldo y nunca me pasó nada así. En este momento tenía una gran cantidad de dinero por mis ahorros y un plazo fijo que se fue generando, y hoy me encuentro que no tengo nada, solo $600».

«Ayer cuando me dirijo a realizar la denuncia, me comentaban que el año pasado pasó lo mismo con mucha gente y siempre del Banco Santa Cruz», contaba Olivera sobre el momento que se acercó a la seccional.

