Quinteros: «Dimos la gran pelea contra toda la estructura del oficialismo»

“Quinteros Matías” Dimos la gran pelea contra toda la estructura del oficialismo partidario y gobernante en Santa Cruz, demostramos que es inminente la renovación radical.

Después de finalizar el escrutinio definitivo de los votos de las elecciones PASO el titular de la UCR , hizo un análisis el triunfo del Frente Cambia Santa Cruz y de la gran elección del joven candidato Leonardo Roquel, quedando en segundo lugar a muy pocos votos de la lista del oficialismo radical, Matías Quinteros expreso: estamos contentos y agradecidos con quienes creyeron y nos acompañaron en esta interna abierta en la búsqueda de la renovación dirigencial y recambio generacional de nuestro partido. Enfrentamos a Reyes con toda la estructura del oficialismo del partido y a la estructura de otros partidos, Reyes contaba y cuenta con 2 senadores, 1 diputado nacional, 2 diputados provinciales, 1 intendente, 10 concejales y solo hubo una ínfima diferencia de 2,500 mil votos para ganar la interna dentro de nuestro frente electoral.

Continuo: Quinteros hay otra lectura sobre la elecciones en general de las PASO, como Frente Electoral Cambia Santa Cruz ganamos junto a la gente que nuevamente expreso su hartazgo de “la vida que queremos” que pregonaba el Frente de Todos, una vida distorsionada de la realidad, sin oportunidades, sin trabajo, sin futuro, en la postergación y en la decadencia total donde ya no se garantiza ni los servicios básicos, ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni el elemento vital como lo es el agua, este gobierno que está alineado políticamente entre nación, provincia y municipio que además tiene mayoría absoluta en todos lados, en la cámara de diputados de la provincia, en todos los concejos de deliberantes de cada localidad y manejan 13 intendencias de 15 y los 5 comisionados de fomentos, pero te dice “que no tiene la varita mágica” para dar respuesta y solución a los problemas que ellos mismos generaron, pero ahora te piden que los sigas acompañando nuevamente; a dónde ? , ah qué? y para qué ? si ya estuvieron, y no quisieron, y no supieron poner de pie a esta provincia que ellos mismos la destrozaron y saquearon durante 38 años.



Resalto Quinteros, que es bueno aclarar y remarcar bien el resultado ante muchos que especulan y distorsionan la información para posicionarse diferente frente al pronunciamiento del electorado que fue contundente, el resultado final provincial dejo como ganador al Frente Cambia Santa Cruz con 58.808 votos, en segundo lugar al Frente de Todos con 40.483 votos y tercero lugar a SER con 36.000 y en cuarto lugar al Frente de Izquierda con 12.013 votos.

Consultado: cómo sigue la campaña de cara a las generales de noviembre? Quinteros expreso: tenemos en los próximos días varias reuniones para debatir y definir con todos los integrantes del grupo provincial cual es la estrategia a seguir.

Para finalizar Quinteros dijo: nuevamente quiero agradecer y reconocer a todos los que nos acompañaron y militaron sin parar, demostrando que con humildad y coraje se puede lograr hasta lo imposible, nos faltó casi nada para superar al oficialismo partidario, esto continua y vamos con más fuerzas que nunca por el recambio generacional y la renovación política, no vamos a bajar los brazos, no renunciamos ni claudicamos a nuestros sueños de ver a nuestro partido en lo más alto. Culmino

