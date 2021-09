El Grupo Venidici de pacientes oncológicos cumple 10 años

El 14 de septiembre del 2011 surgió el Grupo Venidici de pacientes oncológicos en Caleta Olivia. Hoy, 10 años después de aquel importante hecho, el grupo sigue con sus funciones para lograr un apoyo integral a los pacientes diagnosticados con cáncer.

Rosana Leiva, miembro del Grupo Venidici dialogó con Voces y Apuntes sobre el significado es la primera década del grupo. “Estos diez años pasaron volando, como el viento de hoy, con tantas experiencias vividas, tantos momentos tan lindos y gratos, y otros no tanto, como la vida misma. Uno cuando recibe el diagnóstico siente que hay una pared adelante que no puede derribar. El grupo pudo derribar esas paredes que nos supieron cortar el camino”, expresó.

“El balance es muy positivo, realmente hemos instalado en la localidad y en toda la provincia esté tabú de la palabra cáncer que la podemos hablar hoy libremente como una enfermedad crónica, que aún no tiene una cura definitiva, pero si tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de vida a largo plazo”, explicó Rosana Leiva.

“Enfrentar un diagnóstico no es fácil. Detrás de cada paciente, hay una familia, hay amigos, hay personas que te quieren y te necesitan. La ciencia avanzó en los tratamientos. Algunos ya no son tan invasivos y podemos sobrellevarlos. Es dura la etapa del tratamiento, pero no es imposible de pasar. La gente va más esperanzadora a enfrentar al cáncer. El grupo tuvo mucho que ver con eso”, remarcó.

Comentarios

comentar