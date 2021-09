Villegas destacó la importancia de la realización del primer Plenario de líderes sindicales en San Julián

El Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral que conduce José Dante Llugdar, puso en valor la concreción del encuentro de autoridades gremiales que busca impulsar la generación de empleo genuino a través de la inversión en yacimientos mineros en la provincia de Santa Cruz.

Luis Villegas tomó parte en la semana que finaliza en nombre de Petroleros Jerárquicos, del Plenario convocado por el líder del gremio minero AOMA Santa Cruz en su Sede de esa localidad, el cual contó además de las nombradas instituciones, con la participación del Sindicato de Camioneros, la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato de Vigiladores Privados (UPSAP) y el Sindicato de Empleados de Petroquímica (SOEP).

El Secretario Adjunto Jerárquico subrayó que “este es el primer Plenario que se hace en Santa Cruz con los máximos referentes de la mayoría de los sindicatos, impulsado principalmente por la minería y donde fuimos invitados a través de la convocatoria de Javier (Castro), que venía hablando del tema con José Llugdar y los demás gremios, y me tocó participar personalmente por cuestiones de agenda del Secretario General, en un lugar como San Julián que quedó como punto estratégico de reuniones y cómodo para todo el flanco norte de Santa Cruz y también quienes vienen del sur”.

“Fue un plenario que fue muy rico. Debo rescatar de los dirigentes que a pesar de venir de una pandemia grande de la que todavía obviamente hay secuelas, esto nos deja de enseñanza de acá para adelante de cómo vamos a marchar y también dar un claro mensaje: que se vienen inversiones importantes con el tema de la minería en Santa Cruz, en lo cual las instituciones también somos responsables de generar acuerdos y estar delante del problema, no detrás”, enfatizó el dirigente.

En diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klapenbach, Villegas comentó que tal lo conversado con los referentes allí presentes, se apunta a que “hay que dejar de lado la estigmatización de que los gremios solamente están para prender cubiertas o para el conflicto y que esto lo vivimos en carne propia las instituciones, lo hablamos con muchos pares, y tenemos la misma realidad”.

“Hoy nos toca a las instituciones reemplazar o por lo menos poder estar en las necesidades de la gente a la que a veces no puede llegar el Estado por equis razón. Ante un despido, ante la falta de trabajo y ante miles de cosas, está la Institución y no es solo la situación de su Afiliado, sino que conlleva todo lo que refiere a su Familia”, determinó.

En ese marco, ejemplificó con la expansión territorial del Gremio y la Mutual de Petroleros Jerárquicos en las tres provincias donde tiene presencia: “las instituciones estamos todas trabajando en lo mismo, nosotros lo vivimos años atrás cuando hablamos de tener una Sede por localidad y muchos decían que éramos una inmobiliaria. Hoy, si no tuviéramos este lugar donde poder resguardar a la gente, dónde poder proveer Salud, Educación todo sería distinto; es algo que llevó un largo proceso”, analizó, y agregó en torno a ese aspecto de compromiso con la comunidad que “esto se hace siempre estando al lado de la sociedad, ya que ninguna institución es cerrada ni se nuclea en una burbuja”.

Empuje al desarrollo de oportunidades

El Adjunto de los Jerárquicos comentó que vieron junto a estos máximos dirigentes de que no están errados por el camino en que transitan “pero también tenemos que estar alertas en el buen sentido, de decir que si se viene un desarrollo, lo impulsemos con capacitaciones que sean verdaderas y formemos gente nueva, la entrenemos, la saquemos al campo y que realmente la persona dé la talla para tal tarea”.

“No podemos tener a nuestros chicos en Santa Cruz y que no tengan la fuente de laburo. Ha bajado el nivel educacional, ya no hay escuelas técnicas y esto no es de ahora. Entonces, las instituciones venimos impulsando eso de tener que aportar a la Educación, pero las herramientas las tenemos que poner entre todos arriba de la mesa, empujar juntos y también de concientizar el trabajo y lo que lo dignifica”, sostuvo.

Villegas estableció que “quedamos en algo bien de acuerdo, y es en que no se puede estar jugando a las escondidas y los dirigentes tenemos la gran responsabilidad y sobre todo la sociedad, porque somos nacidos y criados, y vivimos acá. No es por hablar mal de nadie, pero si nosotros mismos no podemos resolver los problemas, qué podemos esperar que nos resuelvan afuera”.

“Hoy hay tanta metodología que podemos aplicar, incluso la capacitación virtual y llevarla después al terreno, a la vez práctica y teoría; estaríamos sacando gente no digo idónea en lo inmediato, pero por lo menos sería hacerlo con una formación que aplicaría para los recursos que tenemos en la provincia”, adelantó, poniendo en relieve que “tenemos los recursos y no puede ser que miremos para atrás y tengamos gente desocupada” y que “esto se hace siempre pensando a futuro, en la energía renovable que se viene, pero hay que transitar cada cosa y debemos ser coherentes, donde el Estado tiene que regular y los entes regulatorios que tienen que funcionar. Apliquemos la mirada ahí”.

Mirada colectiva

“Tenemos que hacer un debate interesante porque en la provincia de Santa Cruz, en los últimos años, todo el mundo vive de la minería. Hoy que hay una proyección a nivel mundial, los que vimos aquí tenemos que estar dentro de ese trabajo genuino y llevarlo a la sociedad, y que ésta tranquilamente pueda consumir de la misma cadena del producto que estamos sacando de acá”, expresó Villegas.

Para tal fin, señaló como fundamental este Plenario y felicitó a todos los secretarios generales y referentes que pudieron estar “porque cuando hay una mirada colectiva, esto te pone las pilas ya que siempre es más fácil quejarse y un dirigente no está para eso sino para laburar de lunes a lunes. Tenemos la suerte de pasar por estos momentos donde no deja de ser grato cuando uno ve y se contagia que pensando de esta manera, va a ser la única forma de sacar adelante a nuestra provincia, Debemos estar enfocados y a la altura de las circunstancias”.

“Esto habla de la capacidad de los dirigentes. Siempre recalco la figura de José (Llugdar) porque, hoy, esto es plenamente para la minería, pero si bien nosotros estamos en Yacimientos linderos en Santa Cruz con el Petróleo, esta participación deja ver que no hay egoísmos porque es algo que genera fuentes de trabajo para Camioneros, para UOCRA, etc. Ese compañerismo del Trabajador con el Trabajador, es el concepto y la enseñanza que baja de nuestro Secretario General”, concluyó.

